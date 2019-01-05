У кого вырастет зарплата в 2019 году?

Каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают. Это показал опрос портала Rabota.ru.
Как прогнозируют специалисты портала, на 5-15 процентов зарплаты могут увеличиться для представителей востребованных профессий.
Тем временем, как отмечают эксперты портала HeadHunter.ru, в условиях низкого экономического роста бизнес стремится урезать расходы, поэтому могут быть сокращены премии и соцпакеты.
«Учитывайте этот фактор, если хотите поменять работу в наступившем году, — смотрите на оклады без учета премий и других бонусов, ищите инсайдерскую информацию о том, что происходит с премиями у конкретного работодателя», — рекомендует основатель рекрутингового агентства DigitalHR Екатерина Гаврилова.
При этом в ИТ-индустрии зарплаты будут расти независимо от общих тенденций. По данным HeadHunter, в среднем по рынку ожидаемое повышение зарплат — на шесть процентов, в ИТ-сфере — на десять процентов.
Зарплаты топ-менеджеров последние три года остаются стабильными, и этот тренд, скорее всего, сохранится, передает РГ.
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