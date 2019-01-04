Разбилась насмерть выпавшая с 9-этажа 63-летняя женщина в Бердске

Сегодня, 4 января, в Бердске произошла трагедия. Примерно в 13.00 из окна 9 этажа дома №24 на ул. Комсомольская выпала женщина. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» от очевидцев, происшествие произошло в первом от ул. Лелюха подъезде, в непосредственной близости от бердского центрального рынка.

Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть женщины. От падения с высоты она получила травмы несовместимые с жизнью. Сейчас на месте трагедии работают полицейские и следователи бердского отдела СКР.

В 15.00 сотрудники Следственного комитета и горотдела МВД завершили работу на месте происшествия.

Пока неизвестно, был это несчастный случай или у происшествия есть криминальный след.

Но в управлении МВД по Новосибирской области подтвердили факт смерти женщины, выпавшей из окна 9 этажа.

-Выпала женщина 1955 года рождения, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер регионального главка МВД. — Сейчас этим происшествием занимается Следственный комитет.