Говорить о Курилах с Путиным летит в январе в Россию Абэ

На встрече в Сингапуре 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен в ходе своего предстоящего визита в Россию в январе продвинуть переговоры по мирному договору и территориальной проблеме. Об этом глава правительства заявил в пятницу на своей первой пресс-конференции в новом году, пишет ТАСС.
«На встрече с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Сингапуре в прошлом году мы разделили серьезную решимость подписать мирный договор, решив проблему «северных территорий» (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС), и поставить точку в этом вопросе, который остается спустя более чем 70 лет после окончания войны, чтобы не перекладывать его на следующие поколения», — сказал он.
«Если позволят обстоятельства, я во второй половине этого месяца намерен посетить Россию и продвинуть переговоры по мирному договору», — добавил премьер.
На встрече в Сингапуре 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
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Чем закончиться Уже закончилось Крым наш, Курилы Японские.
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«Чем закончиться»….а малограмотность и жертва ЕГЭ — ваши личные.
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Совсем офонарели?! С какого это проигравшие в войне диктуют свои условия?!!
Точка поставлена дедами. Никаких переговоров на эту тему быть не должно.
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Да понятно дело,за ключами летит
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Ты думаешь, там гарнизоны и аэродром строили, чтобы япам «ключи дарить»?! Боюсь тебя огорчить, но абэ пойдёт густым лесом!
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» там гарнизоны и аэродром строили, чтобы япам «ключи дарить»?!»
и что? в свое время и в 1989 году в восточной Германии советская армия строила базы и аэродромы, укреплялась и дополнялась новыми вооружениями….что не помешало Горбачеву сдать ГДР…
снимайте розовые очки насчет Путина..он не политики , а торгаш ….Война в Сирии ему нужна была для прокладки т.н. Южного потока в Европу, а не для борьбы с террористами — когда Украина после крымских событий стала выдвигать очень повышенные требования по транзиту нефти через её территорию…
а Курилы стараются сдать как можно дороже — за большой транш путинским олигархам и якобы под грандиозный нацпроект для Дальнего Востока ..Именно так будет выглядеть это в устах нашей пропаганды , когда договор будет подписан ..
Потерпите немного, думаю,в 19 году будет проходить обработка мозгов населения под лозунгами великого нацпроекта по ДВ….Ну и , в конце концов, в международном договоре всегда возможны непубличные, секретные пункты — чтобы уберечь народ от лишних эмоций )
Для меня никакого доверия путинским нет и быть не может ..
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Это тебе и твоим однопартийцам — нет и не может быть.
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В некоторых блогах уже всплывает схема всплывает схема сдачи Курил — японцы в обмен на острова дают кредит на строительство двух мостов — между материком и Сахалином, между Сахалином и Хоккайдо и двух крупных энергетических проектов — газопровода к Хоккайдо и создание единого регионального энергокольца между Россией, Японией, Южной Кореей, Китаем и Монголией.
Все контракты на строительство получают друзья Путина из числа нажившихся на строительстве Крымского моста, ну, а кредит будет возвращать бюджет. А кто же еще? В итоге — острова обойдутся японцам бесплатно, мало того — они еще немножко на них заработают — на процентах.
Ну, а пока будут идти японские транши, острова будут по-прежнему принадлежать (формально) России, чтобы японцы вдруг не просрочили финансирование. А то мало ли, люди волнуются — не кинут ли их хитрые партнеры. )
Ждем подтверждения или опровержения этой информации ..конец января покажет, в каком направлении двинутся события..
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В головах некоторых гегемонов никак не могут отшлифоваться мечты…
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вам напомнить историю сдачи 900 тыс кв км Баренцова моря норвегам? )
С акваторией Баренцева моря было все предельно прозрачно: готовилась разработка Штокмановского месторождения, которое предназначалось для поставок на американский рынок.
О американском сланцевом газе в то время было принято говорить с оттенком пренебрежения: «Ну мы-то знаем, что это развод..)
а потому устойчивое падение цены на газ на внутриамериканском рынке, которое обнулило проект освоения Штокмановского месторождения, оказалось пренеприятнейшим сюрпризом.
Разрабатывать стало бессмысленно — на штокмановский газ просто не было покупателей. В конечном итоге «Газпром» официально признал: «гигантский Штокмановский проект в Баренцевом море отложен на неизвестный срок. » (с)
Лоханулись, бывает. Злополучную акваторию списали в убытки (эка невидаль), на чем историю забыли.
Говоря иначе — мы отдали нашу территорию просто за так. И в том случае общественность как российская, так и норвежская были поставлены перед фактом — очень уж тайно велись все переговоры. Узкий круг лиц — так будет точнее.
еще раз , у нас не политики во власти — а торгаши…
Любопытно — торговля Родиной в особо крупных и с отягчающими является уголовным преступлением или это обычная производственная необходимость?
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Согласен с ГДР,но так же и с Кубой вышло и с африканскими странами.Наверное многие возразят что это не Путин.Но 4 млр дол сша украине дал и 5 лет уже вернуть не может и не вернёт. а это по 2000 руб с каждого жителя нашей страны.Взял и отдал. Вот кто готов так!?
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Ты бы посчитал, красный стратег, скока СССР списал «братским» режимам и партиям. Которые потом стали плевать в его сторону. Долг Украине никто не прощал. И это характеристика украинского государства, которое отказывается признавать обязательства, взятые предыдущей властью /президентом. «Ну, мы же его свергли и знать ничего не знаем». Тьфу.
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какие могут быть иллюзии, если сам Лавров уже заявлял о возможной сдаче Курил при условии подписания «мирного договора»? без согласования с Путиным он такое сказать не мог …
раз Путиным с ноября 2018 уже создана «комиссия по мирному договору с Японией», то какие могут быть иллюзии ..?
пусть тогда верящие в Путина пообещают вообще не выходить на пенсию и работать до смерти ))) блин, это ж надо быть такими наивными …
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Ночь. Тишина.
Лишь гаолян шумит.
Спите, герои, память о вас
Родина-мать хранит.
Берёт сомнение про память Родины.
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Нет сомнений в профессии данного кавалериста.
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Курилы это не просто острова , земля на берегу , где можно построить дачу и растопырив пальцы лежать и загорать под соснами в тени .
Это стратегически важный объект , плацдарм .
Всю вторую мировую Американцы пытались захватить их и разместить там свои ракеты , но злобные япошки очень основательно там окопались , построили мощные доты , который каждый из них был уникальным сооружением . Японец это был злобный враг . Он мог выскочить неожиданно с заостренной бамбуковой палкой и убить противника , они обвязывались гранатами и неожиданно бросались под него . Когда Япония капитулировала СССР, то многие Японские офицеры приступили к ритуалу харакири .
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Как же вы любите эти басни про камикадзе и харакири! Мой отец войну заканчивал на Дальнем Востоке, часто рассказывал, что пленные японцы много работали — восстанавливали на стройках всё, что требовалось для народного хозяйства. Работали и с удовольствием пели русские песни, которые специально разучивали в плену! А реальные самураи с отбитым мозгом там на глаза и не попадались! Похоже, пехота и танкисты их знатно отсортировали!
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«…Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.»
А чего не договариваем? Япония впоследствии отказалась от условий декларации под давлением сша, соответственно, СССР тоже болт положил — и правильно сделал! Все помнят и спешный вывод ГСВГ из германии под песни про «нато не продвинем не на дюйм», и подарок акваторий сша (шеварднадзе) и норвегии (медведев) — что из этого вышло?! Пора бы уже усвоить, что для запада и японии становится особым достижением, величайшей доблестью, наглый обман партнёра, под сладенькие обещания и обнимашки!
Очень надеюсь, что Путин не без удовольствия сумеет бесконечно тянуть и откладывать эту «морковку» от носа японского осла! Мирный договор — нужен! А вот острова стране с ограниченным суверенитетом, под пиндосской оккупацией, никто не отдаст по определению!
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Для справки. ГСВГ не выводили. Выводили -ЗГВ.
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Гость — молодец,хорошо ты всяким анонимам и камикадзе рот закрываешь!
Эти анонимы никак не поймут,что острова передаются японцам для совместной хозяйственной деятельности,но не насовсем и не продаются.Сразу видно,что образования у этих анонимщиков зашкаливает под минус 2.И,ещё,маленькое добавление:японцы в отличии от других стран,никого не пускали жить на своей территории,даже иностранные фирмы,которые находятся на их территории — иностранцы не могли иметь японского гражданства.Даже если и кто женился на японке,и тот чувствовал себя неуютно в чужой стране перед чужими глазами.Вот так же и японцы будут чувствовать себя на островах перед нашими глазами.
Человек —-
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Для Американцев это лучшее место где они могли бы разместить ракеты и контролировать весь мир .
Отобрать у России это сложно , а вот через Японцев вполне возможно . Япония разрешит Американцам разместить там все что им вздумается . Знаем мы их и по Сирии и по Ираку .
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