Говорить о Курилах с Путиным летит в январе в Россию Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен в ходе своего предстоящего визита в Россию в январе продвинуть переговоры по мирному договору и территориальной проблеме. Об этом глава правительства заявил в пятницу на своей первой пресс-конференции в новом году, пишет ТАСС.

«На встрече с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Сингапуре в прошлом году мы разделили серьезную решимость подписать мирный договор, решив проблему «северных территорий» (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС), и поставить точку в этом вопросе, который остается спустя более чем 70 лет после окончания войны, чтобы не перекладывать его на следующие поколения», — сказал он.

«Если позволят обстоятельства, я во второй половине этого месяца намерен посетить Россию и продвинуть переговоры по мирному договору», — добавил премьер.

На встрече в Сингапуре 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.