Трое сгорели на пожаре в селе Новосибирской области

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смерти трех человек в результате пожара, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

03 января 2019 года в утреннее время после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Чернокурья Карасукского района Новосибирской области обнаружены тела трех человек 56, 66 и 70 лет. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

По данному факту следователем Карасукского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.