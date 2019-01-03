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Мусорный завал: директор ЖКХ, приглашаем в наш двор — Ленина, 32

То чувство, когда видишь, что Год Свиньи наступил в соответствии с символом года.

3.01.2019 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Яна:

И снова ул. Ленина, д.32.

Въезд во двор дома по ул. Ленина, 32 радушно встречает жителей и гостей города живописной картиной.
То чувство, когда видишь, что Год Свиньи наступил в соответствии с символом года.
Уважаемый мэр города и директор ЖКХ! Приглашаем вас в гости в наш двор.

Мусорный завал: директор ЖКХ, приглашаем в наш двор Ленина, 32


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Ну вот и приплыли! Год свиньи! Раньше частник винили, а теперь кого!?

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  2. Аноним

    Путина ещё пригласи и Медведева. Хотя тебе уже похоже ничего не поможет.

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  3. Эрвин

    Там еще на въезде снегоотвал ровно на полдороги

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  4. житель Бердска

    И все-таки надо что-то делать с мусорной проблемой. Надо нашу власть лицом подвинуть к мусору, а точнее складировать мусор на крыльце администрации. Либо сделать помойку на площади Горького, раз она не подходит под праздничную. Снегоотвал на площади + помойка — самое оно для нашей власти.

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  5. Аноним

    Ленина, 32, так это же ваша управляющая компания копытом била, чтобы эту помойку во дворе организовать. Говорю, т. к. была неоднократно участником и свидетелем многочисленных комиссий из администрации, которые приводила руководитель Вашей УК. Так что, что хотели, то и получили, ещё и чужой двор загадили, которым вы пользуетесь на халяву-Ленина, 30.Так что жаловаться некому и не на кого, лопаты в руки и убирать свинарник. А во главе команды директора своей УК пригласите, а то она только горло драть мастер.

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