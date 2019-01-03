Мусорный завал: директор ЖКХ, приглашаем в наш двор — Ленина, 32

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Путина ещё пригласи и Медведева. Хотя тебе уже похоже ничего не поможет.
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Там еще на въезде снегоотвал ровно на полдороги
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И все-таки надо что-то делать с мусорной проблемой. Надо нашу власть лицом подвинуть к мусору, а точнее складировать мусор на крыльце администрации. Либо сделать помойку на площади Горького, раз она не подходит под праздничную. Снегоотвал на площади + помойка — самое оно для нашей власти.
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Ленина, 32, так это же ваша управляющая компания копытом била, чтобы эту помойку во дворе организовать. Говорю, т. к. была неоднократно участником и свидетелем многочисленных комиссий из администрации, которые приводила руководитель Вашей УК. Так что, что хотели, то и получили, ещё и чужой двор загадили, которым вы пользуетесь на халяву-Ленина, 30.Так что жаловаться некому и не на кого, лопаты в руки и убирать свинарник. А во главе команды директора своей УК пригласите, а то она только горло драть мастер.
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