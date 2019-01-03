Мусорный завал: директор ЖКХ, приглашаем в наш двор — Ленина, 32

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И снова ул. Ленина, д.32.

Въезд во двор дома по ул. Ленина, 32 радушно встречает жителей и гостей города живописной картиной.

То чувство, когда видишь, что Год Свиньи наступил в соответствии с символом года.

Уважаемый мэр города и директор ЖКХ! Приглашаем вас в гости в наш двор.