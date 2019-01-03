Взрыв газа: 37 человек погибли под завалами дома в Магнитогорске

По данным на 06.25 (мск) сегодня, 3 января, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 – спасены, в том числе 2 ребёнка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Местонахождение еще 4 человек устанавливается, сообщили в МЧС России.

Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

Продолжаются работы по разбору завалов (1920 кубометров). На полигон твёрдых бытовых отходов Магнитогорска вывезено 1150 кубометров строительного мусора.

Произведен демонтаж одной из стен разрушенного здания (с 3 по 6 этаж), представляющую наибольшую угрозу для спасательных подразделений.

Для работы техники на более высоких этажах на прилегающей к дому территории, очищенной от обломков и мусора, сооружена из грунта эстакада.

Всего от РСЧС привлечено 899 человек, 217 единиц техники, от МЧС России – 453 человека, 59 единиц техники, в т. ч. 3 воздушных судна.

Работают телефоны «горячей линии», в ГУ МЧС России по Челябинской области:8-351-239-99-99, федеральный номер «горячей линии» МЧС России: 8-800-775-97-77.

Всего принято более 1900 обращений граждан. На месте чрезвычайной ситуации работают 46 психологов, в том числе от МЧС России 35 психологов.