Умер Крис Кельми

Певец Крис Кельми умер в Подмосковье первого января в возрасте 63 лет. Об этом РИА Новости сообщили в Наро-Фоминском морге.

Как сообщает «Пятый канал», артист скончался от остановки сердца. Уточняется, что в последнее время врачи практически ежедневно приезжали к Кельми из-за его жалоб на проблемы с сердцем и печенью. В день смерти музыканта бригада скорой помощи также выехала на вызов, но артист ушел из жизни до приезда медиков. По сообщениям СМИ, остановка сердца могла произойти из-за злоупотребления алкоголем.

Официальная причина смерти Кельми на данный момент неизвестна, ее определит экспертиза.

Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) — известный советский и российский певец и музыкант. Он стал автором таких песен как «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Усталое такси». Также он написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах». Кельми был создателем групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», а также участником группы «Автограф».

Российские деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной музыканта. Так, певец Александр Кутиков назвал Кельми талантливым человеком, а сообщения о его смерти – печальным известием.

«Это очень печально. Он был талантливым человеком. Мы много работали вместе, особенно в молодые годы. Это все, что я могу сказать. Комментировать его жизнь не могу, поскольку в последние годы мы общались не так часто, как в более молодые дни», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь участник коллектива «Рок-Ателье» Олег Пронишев заявил, что Кельми привел к смене мировоззрения советских музыкантов в 70-80-х годах прошлого века.

«Это великий человек — порядочный, честный, очень талантливый. Мы все любили его творчество. Он перевернул ВИА 1970-80-х, мировоззрение, ввел свою новую музыку, начиная с «Ночного рандеву» и «Замыкая круг». Он поменял направление музыки в корне, многие группы пошли от него. Это очень грустно, трагедия для меня», — сказал Пронишев.