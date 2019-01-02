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Труп женщины нашли у металлобазы в Северном микрорайоне Бердска

Личность погибшей пока не установлена. На месте работают полиция и СК. Правоохранители выясняют, была ли смерть женщины насильственной.

2.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Труп женщины нашли у металлобазы в Северном микрорайоне Бердска

Полицейские оцепили место обнаружения трупа

Вечером сегодня, 2 января, в Бердске обнаружен труп женщины. Тело без признаков жизни нашли в Северном микрорайоне возле металлобазы. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в полицию с сообщением о страшной находке заявил местный житель, который случайно обнаружил труп.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Антон Сурнин, пока личность погибшей не установлена. На данный момент он не обладает информацией о том, была ли смерть женщины насильственной или она скончалась «естественным путем».

-В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства смерти женщины выясняют. Это все, что я могу сказать на данный момент, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сурнин.

Стоит отметить, что в колодце теплотрассы рядом с металлобазой частенько обитают бомжи. А вокруг нее, несмотря на близкое соседство целого микрорайона, есть достаточно пустынные и заброшенные места.

Подробности — в ближайшее время.


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