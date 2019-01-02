4 удара по малому бизнесу: НДС, увеличение страховых взносов, онлайн-кассы, оценка условий труда

Михаил Рыжков, владелец рязанского магазина одежды «Доскервиль», надеялся, что рост ставки НДС с 18 до 20% его практически не коснется. Рыжков – индивидуальный предприниматель (ИП) на льготном режиме налогообложения, поэтому НДС не платит. Он рассчитывал, что его поставщики – производители одежды – повысят отпускные цены пропорционально повышению НДС. Однако некоторые увеличили отпускные цены на следующий сезон сразу на 15% – мол, расходы растут. Рыжкову придется менять ассортимент – увеличивать долю более дешевых моделей одежды. «Увеличивать наценку я не буду, потому что покупатели разбегутся», – сетует Рыжков. Он считает, что в следующем году у него и без повышения цен будет меньше покупателей, выручка и прибыль снизятся.

Повышение НДС

Повышение НДС на 2 п. п. – одна из ключевых неприятностей следующего года для любого бизнеса, в том числе для малого. У компании – производителя мармелада «Энерджи фуд рус» четыре основных контрагента: поставщик витаминов, фабрика мармелада, продавец упаковочного картона и логистическая компания, доставляющая товар в магазины. Все контрагенты платят НДС, знает совладелец «Энерджи фуд рус» Александр Сенин. Сенина о повышении цен пока предупредили только двое – фабрика и продавец картона. «Остальные молчат, а мы не спрашиваем. По договору они за месяц обязаны уведомить нас об изменении цен», – утверждает Сенин. Он говорит, что себестоимость производства мармелада вырастет. К тому же «Энерджи фуд рус» хочет запустить производство новой линейки БАДов, на это нужны деньги. Отпускные цены придется повысить на треть, подсчитал Сенин. Одна из крупных розничных сетей уже предупредила, что расторгнет договор даже при незначительном увеличении отпускной цены. Сейчас мармелад Megaday в рознице стоит 35–70 руб. за упаковку. Предприниматель на распутье: терять крупную сеть сбыта рискованно, но и остаться без прибыли не хочется.

Другие предприниматели готовы к самоограничениям, потому что боятся потерять клиентов. IT-компания BFG Group разрабатывает цифровые двойники заводов и платит НДС с услуг по внедрению разработанных систем. «Мы общались с представителями заводов, некоторые готовы вообще отказаться от наших услуг, если мы повысим цены», – жалуется сооснователь BFG Group Алексей Евсягин. Сейчас средняя стоимость внедрения проекта – 30 млн руб., включая 18% НДС (4,5 млн руб.). В следующем году налог вырастет на 500 000 руб.

Страховые взносы

Предприниматели и компании с режимами льготного налогообложения с января должны отчислять больше страховых взносов за наемных сотрудников. Это коснется тех, кто применяет упрощенную систему (УСН) и патентную систему (ПСН) налогообложения, а также аптек, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Для них совокупная ставка взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования увеличится с нынешних 20 до 30%.

Сергей Романов, основатель компании – производителя бижутерии «Сделано в космосе», работает на УСН. В 2019 г. он планировал расширить штат с трех до шести сотрудников, но от идеи пришлось отказаться. «В следующем году мои расходы на оплату труда увеличатся с 20 до 25% среднемесячной выручки. Мы не можем позволить себе нанимать новых сотрудников», – говорит предприниматель. Романов недавно объявил подчиненным, что в следующем году их нагрузка вырастет. Он говорит, что в этом году немного повысил зарплаты, сейчас в среднем его работники получают 45 000 руб. в месяц.

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что многие компании либо заморозят повышение зарплат минимум на полгода, либо повысят цены на товары или услуги. Некоторые просто уволят часть сотрудников или начнут выдавать зарплаты в конвертах, полагает ведущий эксперт практики налогового консалтинга «ФБК Legal» Алеся Хомич. Один предприниматель сообщил «Ведомостям», что в 2019 г. сократит белые премии и начнет выдавать работникам часть денег наличными. Предприниматели, которые будут уходить в тень, привлекут внимание надзорных органов, предупреждает Хомич. Если отчисления страховых взносов резко уменьшатся, Федеральная налоговая служба (ФНС) может начать внеплановую проверку, говорит эксперт. Нарушителю придется заплатить штраф – 40% суммы неуплаченных налогов и взносов, отмечает партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин. А если выяснится, что за три года компания недоплатила более 5 млн руб. налогов, то гендиректору организации грозит лишение свободы на два года, поясняет Фаткин.

Онлайн-кассы

По данным ФНС на конец октября, более 830 000 предпринимателей зарегистрировали 2,3 млн онлайновых касс, которые в режиме реального времени передают электронные чеки в ФНС. Однако владельцам касс придется раскошелиться на обновление программного обеспечения (ПО). С января в чеках должны указываться варианты расчетов: авансы, постоплата, продажи товаров в кредит и проч. Одни поставщики касс меняют ПО бесплатно, другие попросят доплатить. Владельцы касс «Эвотор» платят за автоматическое обновление софта от 800 до 2000 руб. в год в зависимости от количества терминалов, говорит Сергей Андрияшкин, директор по маркетингу «Эвотора».

Если предприниматель не успеет обновить ПО, то с 1 января его кассу автоматически заблокируют, она не сможет передавать данные в ФНС, а это нарушение закона, предупреждает гендиректор юрфирмы Urvista Алексей Петропольский. Нарушителя могут оштрафовать на 10 000–30 000 руб., отмечает он. Большинство предпринимателей уже обновили кассы. Например, на новый формат чеков перешли уже более 90% клиентов OFD.ru (одного из самых крупных операторов фискальных данных, ОФД), по словам директора компании Антона Румянцева.

Петропольский также напоминает, что с января компания обязана при регистрации каждого терминала указывать ИНН кассира, который пробивает чеки. По мнению Петропольского, ФНС сможет по ИНН кассиров проверять, официально или нет работает сотрудник.

Предприниматель Алексей Петухов из Кирова недавно получил извещение от ФНС: налоговая предупредила, что до июля ему нужно установить кассу. Петухов занимается ремонтом и пошивом одежды, товары продает через сайт. Предприниматель все еще выбирает кассу, и все аппараты кажутся ему слишком дорогими.

В следующем году начнется последняя, третья, волна перехода на онлайновые кассы. Компании и ИП в сфере торговли и услуг, не имеющие сотрудников и работающие на льготных режимах налогообложения, должны приобрести новые кассы до июля 2019 г. По оценкам OFD.ru, таковых набирается 917 000. А по оценкам сооснователя «Модулькассы» Максима Митусова, онлайн-кассы должны будут установить до 800 000 предпринимателей. И в среднем каждый потратит на установку и настройку одного терминала около 42 000 руб., говорит руководитель управления бухгалтерского консалтинга компании «Фингуру» Павел Тимохин. Но это не все – ежегодно предпринимателю придется платить за услуги ОФД и обновлять фискальный накопитель. По данным недавнего опроса «Модулькассы», около 5% предпринимателей не собираются покупать аппарат и будут уклоняться от налогов.

Оценка условий труда

Еще одна головная боль для малого бизнеса и ИП – специальная оценка условий труда (СОУТ). По закону до января 2019 г. все российские компании, у которых есть хотя бы один наемный сотрудник, обязаны пройти СОУТ. Придется пригласить аккредитованную компанию-оценщика. Таких немного – 566 компаний на всю страну, по данным реестра Минтруда. После проверки оценщик подготовит отчет с классификацией условий труда по четырем классам вредности (оптимальные, допустимые, вредные или опасные условия), перечнем нарушений и рекомендациями по их устранению.

За оценку одного рабочего места они осенью просили около 1000 руб. Но в декабре начался ажиотаж, расценки подскочили до 20 000 руб. за одно место. Крупные и средние компании провели оценку заблаговременно. А малый бизнес спохватился только в декабре: к середине декабря 80% малых предприятий не провели СОУТ, по словам Андрея Сахарова, руководителя службы охраны труда ManpowerGroup. Многие из них не успеют выполнить требования закона: оценщики из-за очередей предлагают провести оценку только в январе или феврале.

Но закон о СОУТ «не видит» работников, не оформленных официально. Один из IT-предпринимателей рассказал, что у него работает только один сотрудник, практикант из университета, и без договора. В штате только предприниматель и его партнер. Предприниматель подумал, что ему нужно пройти СОУТ, и нашел оценщика через знакомых. Тот рассказал, что СОУТ касается только официально оформленных в штат сотрудников, а на работающих без трудовых договоров требования закона не распространяются. Оценке подлежали только два рабочих места сооснователей компании.

С января юрлицам, не успевшим пройти спецоценку, грозят штрафы до 80 000 руб. Однако месяц отсрочки у опоздавших все же будет. Госорганы сначала отправят уведомление, через месяц проверят и только тогда наложат штраф, полагает Антон Бараборкин, директор сервиса охраны труда юридической компании BLS.

Источник: Ведомости