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Смертельное ДТП: погиб пешеход под колесами Nissan Almera в Новосибирской области

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

2.01.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Смертельное ДТП: погиб пешеход под колесами Nissan Almera в Новосибирской области

В Тогучинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

2 января в 3.30 в селе Усть-Каменка Тогучинского района произошло ДТП. Управлявший автомобилем Nissan Almera 35-летний мужчина, двигаясь по улице Мира, допустил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части во встречном направлении, сообщает МВД по НСО. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.


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