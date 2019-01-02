Смертельное ДТП: погиб пешеход под колесами Nissan Almera в Новосибирской области

2 января в 3.30 в селе Усть-Каменка Тогучинского района произошло ДТП. Управлявший автомобилем Nissan Almera 35-летний мужчина, двигаясь по улице Мира, допустил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части во встречном направлении, сообщает МВД по НСО. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.