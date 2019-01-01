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Абэ: При передаче Курил россияне смогут остаться жить в Японии

При реализация концепции совместной японо-российской хозяйственной деятельности на этих островах поможет обрисовать их будущее, в котором японцы и россияне смогут там жить и работать вместе.

1.01.2019 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.
 
Абэ: При передаче Курил россияне смогут остаться жить в Японии

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года

Возможная передача части Курильских островов Японии должна проходить при полном согласии на это со стороны местных жителей и не подразумевает переселения россиян с этих территорий. Об этом заявил во вторник японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.

По его словам, переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда». «Это [возможная передача островов] должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности [территорий] к Японии», — подчеркнул премьер.

«Все, кто сейчас живут на островах — россияне. К сожалению, бывшие [японские] жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать», — добавил Абэ. Он также заявил, что реализация концепции совместной японо-российской хозяйственной деятельности на этих островах поможет обрисовать их будущее, в котором японцы и россияне смогут там жить и работать вместе.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Войска США в Японии

Абэ также заявил, что дислоцированные в Японии вооруженные силы США крайне важны для обеспечения безопасности японской территории и не несут в себе враждебности для России.

«Вооруженные силы США находятся в Японии в соответствии со статьями 5 и 6 японо-американского договора о безопасности, и они крайне важны для обеспечения мира и безопасности Японии и Дальнего Востока. Никоим образом они не несут в себе враждебности для России», — сказал он. Абэ также подчеркнул, что излагал эту позицию на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Российская сторона ранее заявляла, что тема союзнических обязательств Токио является важной в контексте обсуждения мирного договора России и Японии. Между тем, как писали японские СМИ, Абэ в ходе переговоров с Путиным заявлял, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    охренеть….
    Что должен сделать нормальный политик, когда руководство соседнего государства в открытую рассуждает о том, что оно будет делать пока еще с нашей территорией?
    Наверное, выступить и заявить, что он Родиной не торгует. Но Путин то предпочитает вилять,говорить о «потенциале отношений» и «мирном договоре». Что само по себе вынуждает подозревать его в подготовке к сдаче Курил.
    :-!

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  2. Новый мэр

    Точно отдаст :(

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  3. Аноним

    Японцы заберите Бердск. И коренных бердчан в Японию :-D

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