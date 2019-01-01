Чудо: 10-месячного Ваню спасли из-под завалов уничтоженного взрывом подъезда в Магнитогорске

В Магнитогорске в эти минуты из-под завалов вытащили живого ребенка, который более суток пролежал там после обрушения подъезда, пишет Znak.com

По предварительным данным, этот тот самый 11-месячный Ваня, который в списках МЧС проходил как ребенок, оставшийся в детской кроватке. Эта информация сейчас уточняется.



О состоянии малыша пока ничего не известно, его забирает реанимация.

Как рассказывал один из очевидцев, специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло, поэтому, скорее всего, ребенок и не замерз.

Напомним, подъезд дома на проспекте Карла Маркса рухнул утром в понедельник, 31 декабря. Погибли девять человек, без вести пропавшими числятся 35 жильцов. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение от МЧС по Челябинской области

На месте обрушения в городе Магнитогорске найден выживший. Это мальчик возрастом 10 месяцев! Спасенный сотрудниками МЧС малыш направлен в лечебное учреждение.

Мальчика обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей. Моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее, спасатели не теряли надежду и продолжали углубляться в завал.

Первоначально путь им преграждали многочисленные обрушенные конструкции, но и с этой задачей бойцы справились. Появления пострадавшего ребенка из-под завалов ждали сотни человек подобно чуду.

И чудо произошло – в руках мужественных спасателей появился маленький ребенок. Моментально на своих крепких мужских руках спасатели донесли его до кареты «скорой помощи», которая умчалась в ближайшее лечебное учреждение.

На глазах уже видавших виды спасателей наворачивались слезы… Пожелаем мальчику скорейшего выздоровления.