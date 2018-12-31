Фото: Кажется, мусор поглотит Бердск 1 января! Высылайте фото с мусором на bkurer@mail.ru

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Господа, кажется мы будем в мусорной Ж утром 1 января 2019 года. Фото -31 декабря 2018 года. Микрорайон Бердска.

От редакции: Дорогие читатели, чтобы понимать — есть ли угроза мусорному коллапсу, просим вас высылать фото С мусором и БЕЗ мусора в ваших дворах на 1,2, 3 января. Ждем фото на bkurer@mail.ru с пометкой «МУСОР».