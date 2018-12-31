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Новогоднее ЧП в Бердске: пожар уничтожил дом на ул.Трудовой

Коллеги владелицы уничтоженного огнем дома просят о помощи.

31.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Новогоднее ЧП в Бердске: пожар уничтожил дом на ул.Трудовой

Пожар уничтожил кровлю

30 декабря в 11:07   Бердске по ул. Трудовая загорелся жилой дом. В результате пожара: огнем уничтожена кровля дома, повреждены стена дома из бруса, потолочное перекрытие и кровля дома. В 13:00 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 ед. техники и 7 человек личного состава, сообщает МЧС по НСО.

В доме живет бердчанка, коллеги которой в соцсетях обратились в горожанам о помощи.
Помочь можно, позвонив по тел. 89137902292, Людмила Анатольевна.
Номер карты Сбербанка 4276441948806513


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