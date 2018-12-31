С Новым годом поздравляет «Курьер. Среда. Бердск» своих любимых читателей!

Дорогие бердчане, от всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом! Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью наши самые заветные желания. Новый год — это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Это один из самых светлых праздников, который приносит тепло и уют в наши дома, дарит нам счастливые мгновения общения в кругу друзей и близких.
Новогодняя ночь для каждого из нас — не просто радостный праздник, но неизменный символ возрождения и оптимизма. Она объединяет завершение и начало, подведение итогов и отсчет новым достижениям. И каким бы трудным не был год уходящий, провожая его, мы смотрим вперед с надеждой на лучшее, с верой в свои силы, с любовью к жизни.
В уходящем году мы искренне радовались успехам, сообща преодолевали трудности, стремились к достижению более высоких результатов. И в наступающем году нам предстоит многое сделать — как в семье, так и на профессиональном поприще. Каждому из нас 2018 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Все, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание творить и созидать.
Мы благодарим всех наших читателей за активное участие в жизни «Курьер. Среда. Бердск» и города, за поддержку и понимание!
Дорогие друзья, в канун Нового года примите самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует удача! Пусть в вашей жизни всегда будет место чудесам, все мечты обязательно сбудутся, жизнь течет размеренно и спокойно, а волнение в 2019-м будет связано только с ожиданием очередного праздника.
Помните, что год Свиньи сулит богатство и удачу. Поэтому не упустите свой шанс повысить благосостояние и добиться успехов.
Счастливого нового года вам, дорогие читатели! С любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10