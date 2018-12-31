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Делать подарки своими руками призвала библиотекарь чиновников Бердска

В новогодние праздники бердчане могут проводить больше времени с детьми и внуками. Поэтому не будет лишним посидеть вместе с ними за полезной книгой.

31.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Делать подарки своими руками призвала библиотекарь чиновников Бердска

Обзор новинок литературы стал уже традиционным для бердских чиновников

Новогодний обзор новинок литературы провела для чиновников директор централизованной библиотечной системы Бердска Наталья Рыхторова.

Приближаются новогодние праздники. Бердчане могут проводить больше времени с детьми и внуками. Поэтому не будет лишним посидеть вместе с ними за интересной книгой. Например, Натальи Щербы «Настоящее новогоднее волшебство.

— Новый год — самое волшебное время в году, время, когда исполняются все желания и мечты. Новый год входит в наш дом вместе с елкой, гирляндами, подарками и радостным настроением. Но главный секрет настоящего волшебства в другом — просто оглянись и ты услышишь, как радостно шепчутся игрушки в коробке, увидишь, как за окном пролетает дракончик, а вслед за ним мчится огромная сверкающая машина, ведомая белым зайцем с черным ухом. Сборник сказок Натальи Щербы подарит вам и вашему ребенку самые счастливые минуты Нового года, — представила сборник сказок Наталья Рыхторова.

Следующая книга — «Готовимся к Новому году и Рождеству». Новый год и Рождество — время подарков и развлечений. Всем в эти дни хочется получить что-то красивое и необычное. На страницах этой книги читатель найдет поэтапные фотографии и подробное описание изготовления красивых и эффектных подарков и украшений. Ракушки, соленое тесто, цветной картон, яркие лоскуты — все это легко превратится в чудесные новогодние сюрпризы. Готовьтесь к празднику всей семьей, призвала Наталья Рыхторова.

Для милых дам будет интересна книга Розамунды Пилчер «В канун Рождества». Пятеро не слишком счастливых людей по воле обстоятельств оказываются в одном доме на севере Шотландии. Автор с теплотой и доброй улыбкой рассказывает о своих героях, и читатель начинает верить, что приближающееся Рождество обязательно принесет в их дом чудесные перемены. Роман английской писательницы отличается лиризмом, мягким юмором и неожиданным поворотом сюжета.

Для решительных мужчин, которые хотят начать Новый год по-новому, библиотекарь предложила книгу Михаила Щукина «Грань».

Не думал, не гадал Степан Берестов, что когда-то его жизнь повернется другой гранью. Полтора десятка лет без малого его носило по бескрайним сибирским просторам. В какую только глухомань он не забирался. Чего только не творил: и хорошее, и не очень. Но вот однажды, оставшись едва живым, Степан понял, что есть шанс начать все с начала.


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