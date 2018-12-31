Делать подарки своими руками призвала библиотекарь чиновников Бердска

Новогодний обзор новинок литературы провела для чиновников директор централизованной библиотечной системы Бердска Наталья Рыхторова.

Приближаются новогодние праздники. Бердчане могут проводить больше времени с детьми и внуками. Поэтому не будет лишним посидеть вместе с ними за интересной книгой. Например, Натальи Щербы «Настоящее новогоднее волшебство.

— Новый год — самое волшебное время в году, время, когда исполняются все желания и мечты. Новый год входит в наш дом вместе с елкой, гирляндами, подарками и радостным настроением. Но главный секрет настоящего волшебства в другом — просто оглянись и ты услышишь, как радостно шепчутся игрушки в коробке, увидишь, как за окном пролетает дракончик, а вслед за ним мчится огромная сверкающая машина, ведомая белым зайцем с черным ухом. Сборник сказок Натальи Щербы подарит вам и вашему ребенку самые счастливые минуты Нового года, — представила сборник сказок Наталья Рыхторова.

Следующая книга — «Готовимся к Новому году и Рождеству». Новый год и Рождество — время подарков и развлечений. Всем в эти дни хочется получить что-то красивое и необычное. На страницах этой книги читатель найдет поэтапные фотографии и подробное описание изготовления красивых и эффектных подарков и украшений. Ракушки, соленое тесто, цветной картон, яркие лоскуты — все это легко превратится в чудесные новогодние сюрпризы. Готовьтесь к празднику всей семьей, призвала Наталья Рыхторова.

Для милых дам будет интересна книга Розамунды Пилчер «В канун Рождества». Пятеро не слишком счастливых людей по воле обстоятельств оказываются в одном доме на севере Шотландии. Автор с теплотой и доброй улыбкой рассказывает о своих героях, и читатель начинает верить, что приближающееся Рождество обязательно принесет в их дом чудесные перемены. Роман английской писательницы отличается лиризмом, мягким юмором и неожиданным поворотом сюжета.

Для решительных мужчин, которые хотят начать Новый год по-новому, библиотекарь предложила книгу Михаила Щукина «Грань».

Не думал, не гадал Степан Берестов, что когда-то его жизнь повернется другой гранью. Полтора десятка лет без малого его носило по бескрайним сибирским просторам. В какую только глухомань он не забирался. Чего только не творил: и хорошее, и не очень. Но вот однажды, оставшись едва живым, Степан понял, что есть шанс начать все с начала.