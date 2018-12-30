КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Без поздравлений с Новым годом от Путина остались президенты Украины и Грузии

На 31 кг похудел за четыре месяца 170-килограммовый житель Бердска

Нетрезвые водители Бердска! Вас ловят!

Силуанов: рубль будет стабильным, несмотря на падение на 17,5% его курса к доллару

Автономер опять привяжут к прописке владельца машины

Как работают отделения Сбербанка в Новый год в Бердске

Как весело и интересно провести новогодние каникулы в Бердске

Погибли при крушении вертолета Robinson R-44 четверо человек в Бурятии

7 пострадавших: Пассажирский автобус попал в ДТП с двумя большегрузами под Новосибирском

Погибли двое детей и водитель ВАЗа в ДТП под Новосибирском

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Автономер опять привяжут к прописке владельца машины

Это правило вступит в силу с 4 августа 2019 года. При этом зарегистрировать транспортное средство можно будет в любом подразделении госавтоинспекции.

30.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Автономер опять привяжут к прописке владельца машины

МВД увяжет автономер с местом регистрации владельца

МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, согласно которым владельцы транспортных средств при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.
Документ также устанавливает порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и применение правил при совершении регистрационных действий с транспортными средствами.
В проекте уточняется, что при этом зарегистрировать транспортное средство можно будет в любом подразделении госавтоинспекции, куда обратится владелец авто, вне зависимости от места его регистрации.
Согласно документу, административные процедуры будут закреплены в соответствующем административном регламенте МВД по предоставлению госуслуги по регистрации автомобилей и прицепов к ним, утверждение которого будет осуществлено после издания постановления правительства, устанавливающего новую редакцию правил.
Отмечается, что указанные нормативные правовые акты могут вступить в силу с 4 августа 2019 года.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Без поздравлений с Новым годом от Путина остались президенты Украины и Грузии Стали больше пользоваться банковскими картами жители Бердска На 31 кг похудел за четыре месяца 170-килограммовый житель Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика