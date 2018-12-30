Погибли при крушении вертолета Robinson R-44 четверо человек в Бурятии

В Улан-Удэ сегодня, 30 декабря, потерпел крушение вертолет, сообщают в управлении МЧС по Республике Бурятия.

В 10:22 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС поступило сообщение о падении частного вертолета в районе Верхней Березовки города Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные и врачи медицинской помощи.

В 10:38 силами федеральной противопожарной службы Бурятия ликвидировано открытое горение вертолета. К тушению привлекались 4 единиц пожарной техники и 10 человек личного состава. Работает психолог МЧС.

Причины происшествия уточняются. На месте работают следственная оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС МЧС.

По информации Ариг Ус, во время взлета разбился вертолет «Робинсон». ЧП произошло в районе конечной остановки маршрута №37 и «Оранж Хауса» на Верхней Березовке. По словам очевидцев, сначала вертолет завис в воздухе, а после упал, задел деревья, и загорелся.

Все, кто был в вертолете, а это четыре человека, погибли. Сейчас периметр места ЧП оцеплен. На месте несколько пожарных машин, скорой помощи и полиции. По некоторым данным, разбившийся вертолет принадлежит известному в Улан-Удэ бизнесмену и меценату Сергею Рогову.