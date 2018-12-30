КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Как весело и интересно провести новогодние каникулы в Бердске

Погибли при крушении вертолета Robinson R-44 четверо человек в Бурятии

7 пострадавших: Пассажирский автобус попал в ДТП с двумя большегрузами под Новосибирском

Погибли двое детей и водитель ВАЗа в ДТП под Новосибирском

График движения автобусов и маршруток в Бердске на Новый год и каникулы

За убийство в упор медведя губернатором Иркутской области на видео возбудили уголовное дело

800 млрд рублей победят бедность в России

Скворцова: на 40% выросла зарплата врачей в 2018 году

Встретить ночной молитвой в храме Новый год приглашают верующих Бердска

Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Погибли при крушении вертолета Robinson R-44 четверо человек в Бурятии

По словам очевидцев, сначала вертолет завис в воздухе, а после упал, задел деревья, и загорелся.

30.12.2018 Фото: arigus.tv Нет комментариев
 
Погибли при крушении вертолета Robinson R 44 четверо человек в Бурятии

На месте крушения вертолета

В Улан-Удэ сегодня, 30 декабря, потерпел крушение вертолет, сообщают в управлении МЧС по Республике Бурятия.

В 10:22 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС поступило сообщение о падении частного вертолета в районе Верхней Березовки города Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные и врачи медицинской помощи.

В 10:38 силами федеральной противопожарной службы  Бурятия ликвидировано открытое горение вертолета. К тушению привлекались 4 единиц пожарной техники и 10 человек личного состава. Работает психолог  МЧС.

Причины происшествия уточняются. На месте работают следственная оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС МЧС.

По информации Ариг Ус, во время взлета разбился вертолет «Робинсон». ЧП произошло в районе конечной остановки маршрута №37 и «Оранж Хауса» на Верхней Березовке. По словам очевидцев, сначала вертолет завис в воздухе, а после упал, задел деревья, и загорелся.

Все, кто был в вертолете, а это четыре человека, погибли. Сейчас периметр места ЧП оцеплен. На месте несколько пожарных машин, скорой помощи и полиции. По некоторым данным, разбившийся вертолет принадлежит известному в Улан-Удэ бизнесмену и меценату Сергею Рогову.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сгорел дом перед Новым годом у жительницы Бердска Как весело и интересно провести новогодние каникулы в Бердске Погибли при крушении вертолета Robinson R-44 четверо человек в Бурятии

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика