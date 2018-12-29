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800 млрд рублей победят бедность в России

Топилин: 20 миллионов людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей, а нам надо достичь показателя 6,5 — 6% за эти годы, то есть в два раза его снизить.

29.12.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
800 млрд рублей победят бедность в России

Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей

Минтруд РФ ставит своей задачей до 2024 года снизить уровень бедности с 13,3% до 6, 5 — 6%. Об этом сообщил глава министерства Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия-24», вышедшем в эфир в субботу, пишет ТАСС.

«20 миллионов людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей, а нам надо достичь показателя 6,5 — 6% за эти годы, то есть в два раза его снизить», — сказал он.

По словам Топилина, сейчас министерством оценивается ситуация, в рамках осуществления задачи уже выбраны пилотные регионы. Как отметил министр, нехватка доходов для того, чтобы все граждане РФ зарабатывали выше прожиточного минимума — примерно порядка 750-800 млрд рублей. «Понятно, что есть семьи более и менее доходные, и нам очень важно именно дойти до семей и посмотреть в чем причина», — пояснил он.

Топилин уточнил, что около 65% малоимущих семей в России — это семьи с детьми, и выразил надежду на то, что меры по поддержке семьи с детьми, которые были приняты в начале 2018 года, будут способствовать снижению бедности. В числе таких мер глава Минтруда упомянул о выплатах при рождении первого ребенка и введение новых мест в детских садах. К перечисленным мерам он добавил запланированную на 2020 год программу обучения женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком: «За пять лет деньги предусмотрены на то, чтобы переобучить или повысить квалификацию 230 тыс. женщин».

В марте президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности. Глава государсва напомнил что в 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек — почти 30% населения страны. В 2012 году удалось снизить этот уровень до 10%, а из-за последствий экономического кризиса бедность «вновь подросла». Сегодня за чертой бедности находится 20 млн граждан, что, по словам Путина, «тоже недопустимо много».


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Когда наша доблестная власть начинает говорить о «борьбе с бедностью», на ум приходит только одно, физическое уничтожение лишних людей, привет «пенсионной реформе» ;)

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