Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!
Картошку с огурцами и пельмени подадут на стол в Новый год малышам в приюте Бердска
В канализационный колодец провались пероклассница под Красноярском
Пашинян с Путиным не договорились о цене на газ
Заготовку древесины увеличат в Новосибирской области
Путин запретил доступ к данным о закупках вооружений и военной техники
Обгорел автомобиль на пожаре в гараже ГСК «Орбита» в Бердске
Верховный суд: курите дома, но не травите соседей!
КИЗы: Легальными шубами торгуют в магазинах Бердске
РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима