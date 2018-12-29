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Обгорел автомобиль на пожаре в гараже ГСК «Орбита» в Бердске

Огонь уничтожил электроприборы, рабочую одежду, закопчены крыша и капот автомобиля. Горевший гараж расположен недалеко от пожарной части на ул. Черемушной.

29.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Обгорел автомобиль на пожаре в гараже ГСК Орбита в Бердске

В Бердске две пожарные части — 32-я и 11-я

Горел гараж в Бердске утром в субботу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

29 декабря в 07:12 в бердском ГСК «Орбита» произошел пожар в гараже. В результате пожара огнем уничтожены электроприборы, рабочая одежда, закопчены крыша и капот автомобиля.

В 07:35 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установит дознание.

«Курьер. Среда. Бердск» напоминает, что гаражный кооператив «Орбита» находится в непосредственной близости к пожарной части на ул. Черемушной.


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