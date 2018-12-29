Отключат тепло и горячую воду в 30-градусный мороз в Бердске

Дефект на тепловой сети в районе многоквартирного дома №10/4 по ул. Ленина в Бердске произошел утром в субботу.

-В связи с производством работ по устранению дефекта на тепловой сети в районе МКД по ул. Ленина, 10/4, возможно снижение параметров температуры горячей воды и отопления у потребителей от ЦТП-13 с 9 часов 29 декабря до окончания работ, — сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

Под отключение попадают дома по адресам:

ул. К. Маркса, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13;

ул. Кутузова, 1;

ул. Ленина, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18;

ул. Островского, 1А, 1Б;

ул. Суворова, 4;

ул. Энергетическая, 3, 5, 7, 9;

ДМШ « Берегиня», ДХШ « Весна».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, из «горячего» крана уже бежит холодная вода.

Проблемы с горячей водой испытывают также дома, относящиеся к ЦТП-6. И это связывают с дефектом на коммуникациях.