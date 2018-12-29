КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!

Картошку с огурцами и пельмени подадут на стол в Новый год малышам в приюте Бердска

В канализационный колодец провались пероклассница под Красноярском

Пашинян с Путиным не договорились о цене на газ

Заготовку древесины увеличат в Новосибирской области

Путин запретил доступ к данным о закупках вооружений и военной техники

Обгорел автомобиль на пожаре в гараже ГСК «Орбита» в Бердске

Верховный суд: курите дома, но не травите соседей!

КИЗы: Легальными шубами торгуют в магазинах Бердске

РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


КИЗы: Легальными шубами торгуют в магазинах Бердске

Изделие должно иметь контрольный идентификационный номер, которое содержит информацию о товаре. Чтобы узнать ее, скачайте специальное приложение на телефон.

29.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: wikimedia.org Нет комментариев
 
КИЗы: Легальными шубами торгуют в магазинах Бердске

Сотрудники Роспотребнадзора не нашли нарушений в бердских торговых точках, торгующих шубами

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют шубы в магазинах Бердска.

— С 2016 все меховые изделия, в которых мех — основной материл, должны иметь контрольный идентификационный знак (КИЗ). На меховом изделии должен быть ярлык. Если изделие декларируется в России, то ярлык зеленого цвета, если в другой стране, то красного. Мы смотрели шубы из Китая, Белоруссии, Турции. Все имеют соответствующие ярлыки. Есть регламент по легкой промышленности и на шубы должна быть декларация соответствия: товарно-транспортные накладные, откуда получили и в каком количестве, производитель и дата изготовления, адрес предприятия. Но на самом, сколько мы разговаривали с субъектами, никакой проблемы в этом нет. Есть официальное приложение налоговой службы — проверка маркировки. На КИЗе есть кюар-код. Скачайте приложение, наведите смартфон на ярлык и вам будет доступна информация: размер, из чего изделие изготовлено, кем изготовлено, продавец. Если, допустим, изделие было задекларировано в Китае, информация передается через личный кабинет в налоговом органе. Если даже товар будет продан другому продавцу, информация будет актуальной, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

Существует и некоторая проблема: КИЗы облагаются налогом, к тому же их нужно заказывать на монетном дворе. И оплачивать их должны сами предприниматели.

Сотрудники проверяют все точки торговли меховыми изделиями. И как правило, на всех шубах есть КИЗы.

— Есть нет КИЗа, либо он не соответствует заявленной декларации, на шубы будет наложен арест, — отметила Аласкарова.

При обнаружении товара без контрольного идентификационного знака сотрудники Роспотребнадзора составляют протокол и направляют его в суд.

При проверках в Бердске нарушений не было обнаружено, заверила Нигина Сахатдиновна.

— Если вы пришли в магазин и у вас возникли какие-то сомнения, воспользуйтесь приложением налоговой службы. Наведите телефон на КИЗ и получите информацию, например, пальто из норки, отделка из куницы, размер 46, продавец такой-то, изготовитель такой-то и декларация на соответствие такая-то. В приложении все видно. КИЗы могут быть накладными, вшитыми в шубу, наклеенными, — объяснила ведущий специалист-эксперт.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Министр из Самары: для питания детей заводите огороды! Ключи от собственного жилья под Новый год в Бердске получили 15 сирот Из-за работ на ЦТП горячая вода остынет ещё в 7 домах в центре Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика