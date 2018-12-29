КИЗы: Легальными шубами торгуют в магазинах Бердске

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют шубы в магазинах Бердска.

— С 2016 все меховые изделия, в которых мех — основной материл, должны иметь контрольный идентификационный знак (КИЗ). На меховом изделии должен быть ярлык. Если изделие декларируется в России, то ярлык зеленого цвета, если в другой стране, то красного. Мы смотрели шубы из Китая, Белоруссии, Турции. Все имеют соответствующие ярлыки. Есть регламент по легкой промышленности и на шубы должна быть декларация соответствия: товарно-транспортные накладные, откуда получили и в каком количестве, производитель и дата изготовления, адрес предприятия. Но на самом, сколько мы разговаривали с субъектами, никакой проблемы в этом нет. Есть официальное приложение налоговой службы — проверка маркировки. На КИЗе есть кюар-код. Скачайте приложение, наведите смартфон на ярлык и вам будет доступна информация: размер, из чего изделие изготовлено, кем изготовлено, продавец. Если, допустим, изделие было задекларировано в Китае, информация передается через личный кабинет в налоговом органе. Если даже товар будет продан другому продавцу, информация будет актуальной, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

Существует и некоторая проблема: КИЗы облагаются налогом, к тому же их нужно заказывать на монетном дворе. И оплачивать их должны сами предприниматели.

Сотрудники проверяют все точки торговли меховыми изделиями. И как правило, на всех шубах есть КИЗы.

— Есть нет КИЗа, либо он не соответствует заявленной декларации, на шубы будет наложен арест, — отметила Аласкарова.

При обнаружении товара без контрольного идентификационного знака сотрудники Роспотребнадзора составляют протокол и направляют его в суд.

При проверках в Бердске нарушений не было обнаружено, заверила Нигина Сахатдиновна.

— Если вы пришли в магазин и у вас возникли какие-то сомнения, воспользуйтесь приложением налоговой службы. Наведите телефон на КИЗ и получите информацию, например, пальто из норки, отделка из куницы, размер 46, продавец такой-то, изготовитель такой-то и декларация на соответствие такая-то. В приложении все видно. КИЗы могут быть накладными, вшитыми в шубу, наклеенными, — объяснила ведущий специалист-эксперт.