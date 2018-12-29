КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

800 млрд рублей победят бедность в России

Скворцова: на 40% выросла зарплата врачей в 2018 году

Встретить ночной молитвой в храме Новый год приглашают верующих Бердска

Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!

График выплаты пенсий в Бердске на Новый год

РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

Упростили порядок перевода садовых домов в жилые в России

Ночью включат отопление в 24 домах в центре Бердска

На невывоз мусора жалуйтесь в диспетчерскую «Экологии-Новосибирск» с 1 января 2019 года

Ставки по ипотеке растут в России

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!

Марина Антимонова ответила на жалобы матерей на размер пособия по уходу за ребенком, написав: «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка?» Почему чиновники не сдержанны на язык?

29.12.2018 Фото: Андрея Цыганова/samara.kp.ru 5 коммент.
 
Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!

Марина Антимонова

Министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова в своем Twitter в ответ на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми предложила матерям искать иные способы заработка. По ее мнению, пропитание для детей можно вырастить самим.

Запись министр оставила в дискуссии к новости портала 63.ru, в которой говорилось о сокращении населения региона. Сообщение было опубликовано под заголовком «Нужно больше рожать: население Самарской области сократилось на 7400 человек». В комментариях к сообщению портала в Twitter пользователи начали жаловаться на малый размер пособия. «Пока пытаемся заработать все деньги, молодость закончится и будет одинокая старость! Это реальность!» — отреагировала министр на критику.

Позднее она добавила еще один комментарий. «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — говорится в комментарии министра к записи в Twitter.

Пресс-служба губернатора Самарской области подтвердила РБК, что аккаунт министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой в Twitter является подлинным.

Антимонова возглавляет министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области с апреля 2012 года. До этого она была главврачом детской городской клинической больницы № 1 в Самаре и заместителем министра здравоохранения и социального развития Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал разобраться в ситуации и принять меры, если они будут необходимы. Его комментарий предоставила РБК пресс-служба главы региона. «Важен контекст диалога. К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в контексте какого-либо обсуждения», — заявил он.

Он отметил, что чиновники должны с выдержкой и тактом подбирать слова в сложных дискуссиях, поскольку любая фраза представителя власти привлекает внимание и «может ранить людей, обидеть». «Этого допускать нельзя», — заключил Азаров.

А Антимонова извинилась в Twitter за то, что предложила матерям заводить огороды в ответ на жалобы о низком пособии по уходу за ребенком.

«Я приношу извинения тем, кого э​та фраза обидела. Предложения приняли в работу», — написала Антимонова. Она отметила, что допустила некорректное выражение, которое впоследствии было «выхвачено из общего контекста и растиражировано».

Антимонова добавила, что предложения, поступившие к ней во время обсуждения мер поддержки, приняли в работу. И по традиции чиновница обвинила журналистов в том, что фразу выхватили их контекста и растиражировали. Почему региональные чиновники не сдержаны на язык в интервью радио Sputnik объяснил политолог Андрей Колядин.

«Чиновники всегда общались с народом через журналистов, журналисты записывали интервью, и всегда его можно было несколько скорректировать, выбрать наиболее рациональное, мудрое, необидное для людей. А сейчас существует немало коммуникативных каналов, которые требуют общения онлайн. Это очень непросто. Чиновников, которые себя чувствуют хорошо в прямом эфире, единицы. Они по-прежнему считают, что могут общаться с людьми так же, как общаются в чиновничьей среде, со своими коллегами, получающими кратно больше, чем простой люд, и живущими в несколько ином мире. Со временем придет некая рациональность высказываний. вот когда первый, второй, третий, четвертый попадет под информационный скандал, пострадает, с какого-то этапа чиновники начнут следить за своими словами и не говорить то, что говорить не стоит», — отметил политолог.

В начале ноября в центре скандала оказалась глава департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких. Причиной этого стало ее заявление на встрече с детьми-волонтерами о том, что государство им ничего не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала чиновница. Впоследствии она извинилась за свои слова. 26 декабря она подала в отставку.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
800 млрд рублей победят бедность в России Скворцова: на 40% выросла зарплата врачей в 2018 году Встретить ночной молитвой в храме Новый год приглашают верующих Бердска

(5) Комментариев

  1. Я

    круто,нафиг такое государство

    Thumb up 8 Thumb down 1

  2. Аноним

    Платят до 1,5 лет, сады дают после 3 лет (если повезет). Зашибись. А мужья пусть в 3 смены работают, чтобы обеспечить семью.

    Thumb up 10 Thumb down 1

  3. Аноним

    все правильно сказала Родят и лежат на диванах ждут пособия Подумай сначала сможешь ли обеспечить своего ребенка Это можно понять когда непредвиденные обстоятельства или беда какая

    Thumb up 0 Thumb down 10

  4. Новый мэр

    Да хватит эту партию ЕР транслировать, мы поняли что там одни имбицилы состоят. Будем строить свое государство без них.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Гость

    Вот таких жизнерадостных, с фарфоровыми зубами «на скромную зарплату чиновника», надо первыми проверять на злоупотребления — сразу же после позорных заявлений про людей! Автоматически: квакнула — иди сюда, проверять тебя будем! Хотим знать, откуда у тебя, «слуги народа», такое пренебрежение к малообеспеченным людям, детям, старикам??! :( :( :(

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика