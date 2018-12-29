Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!

Министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова в своем Twitter в ответ на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми предложила матерям искать иные способы заработка. По ее мнению, пропитание для детей можно вырастить самим.

Запись министр оставила в дискуссии к новости портала 63.ru, в которой говорилось о сокращении населения региона. Сообщение было опубликовано под заголовком «Нужно больше рожать: население Самарской области сократилось на 7400 человек». В комментариях к сообщению портала в Twitter пользователи начали жаловаться на малый размер пособия. «Пока пытаемся заработать все деньги, молодость закончится и будет одинокая старость! Это реальность!» — отреагировала министр на критику.

Позднее она добавила еще один комментарий. «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — говорится в комментарии министра к записи в Twitter.

Пресс-служба губернатора Самарской области подтвердила РБК, что аккаунт министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой в Twitter является подлинным.

Антимонова возглавляет министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области с апреля 2012 года. До этого она была главврачом детской городской клинической больницы № 1 в Самаре и заместителем министра здравоохранения и социального развития Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал разобраться в ситуации и принять меры, если они будут необходимы. Его комментарий предоставила РБК пресс-служба главы региона. «Важен контекст диалога. К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в контексте какого-либо обсуждения», — заявил он.

Он отметил, что чиновники должны с выдержкой и тактом подбирать слова в сложных дискуссиях, поскольку любая фраза представителя власти привлекает внимание и «может ранить людей, обидеть». «Этого допускать нельзя», — заключил Азаров.

А Антимонова извинилась в Twitter за то, что предложила матерям заводить огороды в ответ на жалобы о низком пособии по уходу за ребенком.

«Я приношу извинения тем, кого э​та фраза обидела. Предложения приняли в работу», — написала Антимонова. Она отметила, что допустила некорректное выражение, которое впоследствии было «выхвачено из общего контекста и растиражировано».

Антимонова добавила, что предложения, поступившие к ней во время обсуждения мер поддержки, приняли в работу. И по традиции чиновница обвинила журналистов в том, что фразу выхватили их контекста и растиражировали. Почему региональные чиновники не сдержаны на язык в интервью радио Sputnik объяснил политолог Андрей Колядин.

«Чиновники всегда общались с народом через журналистов, журналисты записывали интервью, и всегда его можно было несколько скорректировать, выбрать наиболее рациональное, мудрое, необидное для людей. А сейчас существует немало коммуникативных каналов, которые требуют общения онлайн. Это очень непросто. Чиновников, которые себя чувствуют хорошо в прямом эфире, единицы. Они по-прежнему считают, что могут общаться с людьми так же, как общаются в чиновничьей среде, со своими коллегами, получающими кратно больше, чем простой люд, и живущими в несколько ином мире. Со временем придет некая рациональность высказываний. вот когда первый, второй, третий, четвертый попадет под информационный скандал, пострадает, с какого-то этапа чиновники начнут следить за своими словами и не говорить то, что говорить не стоит», — отметил политолог.

В начале ноября в центре скандала оказалась глава департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких. Причиной этого стало ее заявление на встрече с детьми-волонтерами о том, что государство им ничего не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала чиновница. Впоследствии она извинилась за свои слова. 26 декабря она подала в отставку.