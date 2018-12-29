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Запрещено торговым сетям с 25% прибыли в год открывать новые магазины в Бердске

Федеральный закон о регулировании торговой деятельности соблюдается в городе, уверен бердский глава.(ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

29.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Запрещено торговым сетям с 25% прибыли в год открывать новые магазины в Бердске

Пока магазины не испытывают дефицит продуктов в связи с вводом санкций против РФ

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат. Глава города  дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Почему не исполняется закон о торговых сетях, в котором прописано, что более 30% магазинов одной торговой сети не не может быть в городе? Некоторые магазины плодятся в геометрической прогрессии. В нашем городе закон исполнять не нужно?

Ответ: В соответствии со статьей 14 части 1 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации, доля которого превышает 25% объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах городского округа, не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь торговых объектов по любым основаниям. В том числе и на торгах. Этот закон в Бердске исполняется.


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