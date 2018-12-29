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Пашинян с Путиным не договорились о цене на газ

В 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по $150 за одну тысячу куб. м, при этом стоимость топлива для потребителей составляла $290.

29.12.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Пашинян с Путиным не договорились о цене на газ

Пашинян сообщил, что обсудил с Путиным стратегию дальнейших отношений двух стран

И.о премьер-министра Армении рассчитывает, что Еревану и Москве удастся договориться о цене на газ.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил во время своего визита в Москву 27 декабря с президентом РФ Владимиром Путиным стратегию отношений двух стран.

«Наши переговоры касались стратегии наших дальнейших отношений. Я хочу подчеркнуть, что здесь у нас полное взаимопонимание. Эта встреча стала обобщением наших предыдущих встреч. Переговоры прошли в очень положительной атмосфере», — отметил Пашинян в четверг вечером во время прямого эфира в своем Facebook.

По словам Пашиняна, «Армению и Россию связывают особые отношения, которые носят стратегический характер».

Цены на газ
Пашинян выразил надежду на то, что Еревану и Москве удастся принять окончательное решение по поводу цены на российский газ.

«Я хочу сообщить, что у нас нет окончательного решения о цене на российский газ. Но у меня оптимистический настрой, и я надеюсь, что мы достигнем желаемого результата или, по крайней мере, не будет нежелательных развитий», — отметил Пашинян.

Пашинян также добавил, что тема газа является «очень чувствительной для двусторонних отношений».

Визит Пашиняна в РФ 27 декабря стал первым после победы его блока на парламентских выборах в Армении, которые состоялись 9 декабря. По итогам внеочередных выборов в парламент Армении прошли три политические силы. Блок Пашиняна, победивший на выборах, получит 88 мандатов из 132.

Газовый вопрос
Ранее армянские власти неоднократно заявляли, что ведут переговоры о снижении цен на газ с российской стороной. Сейчас Армения платит России $150 за тысячу кубометров газа. Поставки природного газа в Армению осуществляет дочернее предприятие «Газпрома» — компания «Газпром Армения».

В начале 2016 года Армения обратилась к РФ с просьбой снизить цену на поставляемый газ — впоследствии цена на газ для республики была снижена со $165 до $150. В 2016 году было поставлено 1,87 млрд куб. м газа, в 2017 году — 2 млрд куб. м.

В 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по $150 за одну тысячу куб. м, при этом стоимость топлива для потребителей составляла $290.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Да уж..

    Все так привыкли к халяве российской..

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