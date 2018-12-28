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Расчеты С-400 отразили в Сибири удары протвинка

Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 км, поражать их на дальности 400 км и на высоте до 30 км.

28.12.2018 Фото: commons.wikimedia.org Один комментарий
 
Расчеты С 400 отразили в Сибири удары протвинка

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф»

Дислоцированные в Сибири расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) отразили ракетно-авиационный удар условного противника, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.

«По замыслу учений, по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области условный противник планировал нанести авиационный удар. Дежурные смены расчетов С-400 обнаружили авиацию совершающую налет и поразили «противника» электронными пусками ракет», — говорится в сообщении.

При выполнении учебно-боевых задач комплексы С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», отметили в пресс-службе. Так, зенитчики ракетного полка ЦВО успешно уничтожили более 40 различных целей.

С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

«Триумф» значительно превосходит по тактико-техническим характеристикам свою знаменитую предшественницу — ЗРС С-300ПМ и, по оценке специалистов, является сейчас лучшим в мире зенитно-ракетным комплексом.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    и броня крепка, и запал есть.
    Злопыхатели: не дождетесь!
    МЫ НЕ СДАДИМ СВОЮ СТРАНУ вам на растерзание!

    Thumb up 6 Thumb down 0

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