Расчеты С-400 отразили в Сибири удары протвинка

Дислоцированные в Сибири расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) отразили ракетно-авиационный удар условного противника, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.

«По замыслу учений, по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области условный противник планировал нанести авиационный удар. Дежурные смены расчетов С-400 обнаружили авиацию совершающую налет и поразили «противника» электронными пусками ракет», — говорится в сообщении.

При выполнении учебно-боевых задач комплексы С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», отметили в пресс-службе. Так, зенитчики ракетного полка ЦВО успешно уничтожили более 40 различных целей.

С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

«Триумф» значительно превосходит по тактико-техническим характеристикам свою знаменитую предшественницу — ЗРС С-300ПМ и, по оценке специалистов, является сейчас лучшим в мире зенитно-ракетным комплексом.

Источник: РИА Новости