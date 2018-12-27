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Сгорел старик вместе с домом в деревне Новосибирской области

Пожарные полтора часа тушили горевшее жилище в Татарском районе, а после нашли труп 80-летнего хозяина. Предполагают, что трагедия произошла из-за неисправной печи.

27.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорел старик вместе с домом в деревне Новосибирской области

Спасти дом от огня не удалось

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в результате пожара, сообщили в региональном управлении Следственного комитета в четверг.

26 декабря в послеобеденное время после тушения пожара в жилом доме, расположенном в деревне Кузнецово Татарского района обнаружено тело 80-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

По данному факту следователем Татарского межрайонного следственного отдела  СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации регионального управления МЧС, в деревне Кузнецово по ул. Зеленая загорелся дом  в среду в 15:09. В результате пожара огнем поврежден частный дом снаружи и внутри, произошло частичное обрушение крыши в комнате и кухне. В 16:40 пожар был ликвидирован.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», двумя днями раньше в Татарском районе уже произошел трагический пожар — сгорели мать и ее годовалый ребенок. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек.


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