Сгорел старик вместе с домом в деревне Новосибирской области

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в результате пожара, сообщили в региональном управлении Следственного комитета в четверг.

26 декабря в послеобеденное время после тушения пожара в жилом доме, расположенном в деревне Кузнецово Татарского района обнаружено тело 80-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

По данному факту следователем Татарского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации регионального управления МЧС, в деревне Кузнецово по ул. Зеленая загорелся дом в среду в 15:09. В результате пожара огнем поврежден частный дом снаружи и внутри, произошло частичное обрушение крыши в комнате и кухне. В 16:40 пожар был ликвидирован.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», двумя днями раньше в Татарском районе уже произошел трагический пожар — сгорели мать и ее годовалый ребенок. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек.