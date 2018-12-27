Лучшими в Сибири признаны спасатели Бердска

Начальник поисково-спасательного отряда МЧС России в Бердске Николай Ярманов поздравил коллег с праздником
Начальник поисково-спасательного отряда МЧС России в Бердске Николай Ярманов поздравил спасателей с профессиональным праздником.
— Сегодня, 27 декабря, спасатели отмечают профессиональный праздник. Я поздравляю всех спасателей, в том числе и сотрудников бердского поисково-спасательного отряда, которые работают на территории города Бердcка и прилегающей территории. Желаю им счастья, здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и всех земных благ, — отметил Николай Егорович.
Автор видео Елена Белоусова
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Ярманов, по итогам 2018 года, среди шести филиалов Сибирского федерального округа бердский отряд завоевал третье место:
— За этот год не допущено происшествий на водных объектах, гибели людей во время купального сезона. Год нормальный.
В канун Дня спасателя России глава Бердска Евгений Шестернин поздравил личный состав пожарного отряда и ПСО с профессиональным праздником.
Мэр подчеркнул, что работа сотрудников МЧС ежедневно сопряжена с риском и слова отдельной благодарности адресовал родным и близким пожарных и спасателей, которые любят, верят и ждут дома. Ученикам бердских кадетских классов МЧС подготовили для виновников торжества поздравление в стихах.
Спасатели получили очередные звания, ведомственные награды, грамоты и благодарности от городской администрации, сообщили в пресс-центре мэрии.
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С праздником СПАСАТЕЛИ !!!!!!! Спокойных праздников….
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