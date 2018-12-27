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С грустью и пессимизмом половина россиян встречает 2019 год

При этом 40% опрошенных сообщили, что в 2018 году в их жизни скорее преобладали трудности или что год был тяжелым.

27.12.2018 3 коммент.
 
С грустью и пессимизмом половина россиян встречает 2019 год

Большинство граждан встретят Новый год дома

Почти половина россиян завершают 2018 год с оптимизмом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«2018-й россияне провожают в целом с неплохим настроением. В канун 2019-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 27% — спокойствие и уверенность», — говорится в сообщении.

Хотя 57% респондентов назвали завершающийся год «хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи, 40% сообщили, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был тяжелым. В 2018 году у респондентов с 8% до 19% увеличился такой показатель, как усталость, волнение выросло с 10% до 15%, грусть — с 4% до 10%, а разочарование — с 3% до 10%.

Каждый пятый респондент (21%) полагает, что 2019 год будет удачным для него лично, 13% — для страны в целом.

Россияне снижают расходы на новогоднее празднование

Опрос ВЦИОМ также показал, что в этом году россияне планируют снизить расходы на празднование Нового года на 4%. Это близко к уровню прогнозируемой властями инфляции за 2018 год. Респонденты полагают, что их средние праздничные траты составят 13,7 тыс. рублей по сравнению с 14,3 тыс. рублей в прошлом году.

Подавляющее большинство — 87% — отложили на подарки 5 тыс. рублей ( 5,3 тыс. рублей в 2017-м). Не намерены дарить подарки 13%, отказались бы от их получения 27%. Дополнительно 89% участников опроса израсходуют на новогодний стол 4,4 тыс. рублей, 53% респондентов потратят 4,3 тыс. рублей на походы в театры, рестораны, детские елки и другие развлечения.

«Желания и возможности по подбору подарков в этом году не совпали: презентовать чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%) — а в подарок их хотят получить 8%. Далее в списке планируемых подарков сувениры и игрушки (по 23%), парфюмерия и косметика (21%). Самым желанным подарком является путевка на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%)», — показало исследование.

Большинство граждан встретят Новый год дома
Около 80% россиян планируют встретить Новый год дома в кругу семьи, сообщает ВЦИОМ.

«Дом остается самым традиционным местом празднования Нового года — 2019-й планируют встретить в родных стенах 80% граждан. Еще 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 4% отправятся на дачу и т.д. Лишь 5% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год», — сообщили социологи.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился в декабре 2018 года в форме телефонного интервью по случайной выборке среди 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС



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(3) Комментариев

  1. zizou

    В 2018 году у респондентов с 8% до 19% увеличился такой показатель, как усталость, волнение выросло с 10% до 15%, грусть — с 4% до 10%, а разочарование — с 3% до 10%.
    =============================
    они забыли, что крым наш?

    Thumb up 5 Thumb down 2

  2. Поросёнок Пётр

    Выше нос народ! Нам ракету «двадцатимаховую» подарили, а вы грустите *DANCE*

    Thumb up 4 Thumb down 2

  3. Аноним

    Сегодня дали 13-ю зарплату наполовину меньше чем в прошлом году,утешает одно — многие её вообще не получают.

    Thumb up 1 Thumb down 3

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