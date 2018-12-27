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Обманом присвоил квартиры на 16 млн рублей чиновник мэрии Новосибирска

Мошенник скупал жилье в аварийных домах на подставных лиц, а потом продавал новые квартиры по рыночной стоимости. СК передал материалы расследования в суд.

27.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Обманом присвоил квартиры на 16 млн рублей чиновник мэрии Новосибирска

На скамье подсудимых двое

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с муниципальным имуществом, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего замначальника отдела расселения аварийного жилфонда управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирск и его 44-летнего доверенного лица, по шести эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что для улучшения жилищных условий жителей Новосибирска, проживающих в аварийном жилиье, постановлением мэрии Новосибирска утверждена ведомственная целевая программа «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства на 2011-2013″. Целью программы являлось обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация аварийного жилищного фонда.

Заместителю начальника указанного отдела мэрии в силу своих должностных полномочий стало известно о принадлежащей мэрии недвижимости в аварийных домах, расположенных в Новосибирске и он решил приобрести на них право собственности обманным путем. Далее последний обратился к своему знакомому, который подыскивал лиц, впоследствии на которых обвиняемые составляли договоры купли-продажи недвижимости, которые подписывались мэром Новосибирска.

После этого, номинальные владельцы недвижимости по договору мены получали новые квартиры, далее данные квартиры реализовывались по рыночной стоимости добросовестному покупателю, не осведомленному о противоправной деятельности обвиняемых. Общая сумма указанных сделок составила более 16 млн рублей.

— В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества следователем наложен арест на недвижимость обвиняемых на общую сумму более 4 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления ФСБ России по Новосибирской области, — уточнил Чечулин.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    хотелось бы услышать фамилии столь умных чиновников

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