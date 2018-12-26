Эскимоса, пингвина, ежика и поросенка из снега создали школьники вокруг главной елки Бердска

В воскресенье, 23 декабря, на праздничной площадке возле бердского кинотеатра «Орион» было многолюдно. Пока одни с удовольствием катались с горки, другие вооружившись лопатами и топорами вырезали фигуры из метровых снежных кубов. В конкурсе «Юный скульптор» участвовали 55 ребят из клуба «100 друзей», школы искусств «Берегиня», лицеев №6 и 7.

Преподаватель из детской художественной школы «Весна» Людмила Рожкова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что они пытались сделать Фрекен Бок, а получилась просто бабушка:

— Это наверное потому, что скоро бабушек из-за повышения пенсионного возраста не будет. Внуки будут расти одни, без них.

Дети и взрослые воодушевленные и краснощекие, несмотря на мороз, превращали глыбу снега в произведение искусства.

14-летняя Татьяна Тархова из молодежного центра «100 друзей» первый раз участвовала в конкурсе:

— Очень интересно вырезать узорчатый шар из снега. Настроение супер!

По словам преподавателя ДХШ «Весна» Ирины Бакшеевой, конкурс дает возможность научиться работать в команде. Дети учатся договариваться, согласовывать свои действия и видеть совместный результат:

— Умению выйти достойно из конфликтной ситуации где мы их еще научим? Только в командных работах. Это очень ценные качества, которые пригодятся в жизни.

Автор видео Елена Белоусова



Директор «Весны» Татьяна Юдинцева подчеркнула, что в этом году папы активно помогали сыночкам и дочкам в работе:

— Приятно, что конкурс не только позволяет творчеству детей проявиться, но и дает возможность семьям провести интересно досуг на свежем воздухе.

Милый поросенок, ежик, эскимос… По итогам конкурса «Гран-При» получила команда из молодежного центра «100 друзей» за пингвина. А пока все желающие могут полюбоваться на нежные творения бердских ребят.

— Хотелось бы, чтобы местные жители оценили труд ребятишек и не пытались забраться чтобы сфотографироваться, попробовать на прочность. Мы ждем, что хвост отломят в ближайшие два дня, но очень бы хотелось, чтобы он сохранился. Работа получилась славная, — резюмировал Ирина Бакшеева.