КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
продам
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Более 20 онкобольных детей заразили гепатитом С в Амурской области

Путин: застройщики будут строить не на деньги дольщиков, а на кредиты

ФБК Навального нашел Maybach, офшоры и коллекцию часов за 163 млн рублей у сенатора Клишаса

Водовозкой обеспечат водой из-за лопнувшей трубы жителей Бердска

Ринулись скупать недвижимость за границей жители России

Как будут повышать пенсионный возраст с 2019 года в России

Депутат Бердска: Я не мальчик, чтобы меня стыдили

Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске

Кончились бесплатные новогодние подарки для детей в соцзащите Бердска

Мусорная реформа: В десятки раз дороже заплатят за вывоз отходов бизнесмены Бердска

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Эскимоса, пингвина, ежика и поросенка из снега создали школьники вокруг главной елки Бердска

«Мы ждем, что хвост отломят в ближайшие два дня, но очень бы хотелось, чтобы он сохранился». Хотели сделать Фрекен Бок, а получилась бабушка.(ФОТО,ВИДЕО)

26.12.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Эскимоса, пингвина, ежика и поросенка из снега создали школьники вокруг главной елки Бердска

Несмотря на мороз, дети за несколько часов смастерили скульптуры из снега

В воскресенье, 23 декабря, на праздничной площадке возле бердского кинотеатра «Орион» было многолюдно. Пока одни с удовольствием катались с горки, другие вооружившись лопатами и топорами вырезали фигуры из метровых снежных кубов. В конкурсе «Юный скульптор» участвовали 55 ребят из клуба «100 друзей», школы искусств «Берегиня», лицеев №6 и 7.

Преподаватель из детской художественной школы «Весна» Людмила Рожкова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что они пытались сделать Фрекен Бок, а получилась просто бабушка:
— Это наверное потому, что скоро бабушек из-за повышения пенсионного возраста не будет. Внуки будут расти одни, без них.

Дети и взрослые воодушевленные и краснощекие, несмотря на мороз, превращали глыбу снега в произведение искусства.

14-летняя Татьяна Тархова из молодежного центра «100 друзей» первый раз участвовала в конкурсе:
— Очень интересно вырезать узорчатый шар из снега. Настроение супер!

По словам преподавателя ДХШ «Весна» Ирины Бакшеевой, конкурс дает возможность научиться работать в команде. Дети учатся договариваться, согласовывать свои действия и видеть совместный результат:
— Умению выйти достойно из конфликтной ситуации где мы их еще научим? Только в командных работах. Это очень ценные качества, которые пригодятся в жизни.

Автор видео Елена Белоусова

Директор «Весны» Татьяна Юдинцева подчеркнула, что в этом году папы активно помогали сыночкам и дочкам в работе:
— Приятно, что конкурс не только позволяет творчеству детей проявиться, но и дает возможность семьям провести интересно досуг на свежем воздухе.

Милый поросенок, ежик, эскимос… По итогам конкурса «Гран-При» получила команда из молодежного центра «100 друзей» за пингвина. А пока все желающие могут полюбоваться на нежные творения бердских ребят.

— Хотелось бы, чтобы местные жители оценили труд ребятишек и не пытались забраться чтобы сфотографироваться, попробовать на прочность. Мы ждем, что хвост отломят в ближайшие два дня, но очень бы хотелось, чтобы он сохранился. Работа получилась славная, — резюмировал Ирина Бакшеева.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Внедряются в соцсети судебные приставы Бердска А вы давно были в Париже?: с «черным небом» месяц живут жители Челябинска Более 20 онкобольных детей заразили гепатитом С в Амурской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика