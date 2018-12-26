Военное положение заканчивается на Украине

В среду завершается действие военного положения на Украине. Его ввели на тридцать дней в десяти областях страны после инцидента в Керченском проливе. Режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

По заявлению властей основной целью было усиление обороноспособности страны. Однако эксперты полагают, что Петр Порошенко, рейтинг которого по опросам составляет около десяти процентов, таким образом пытался отсрочить выборы главы государства. Политологи также допускают, что украинский лидер может «продолжить игру на повышение ставок».

Не исключено, что военное положение продлят. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В российском МИД это расценили как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.

Бессмысленные действия

Порошенко неоднократно заявлял, что военное положение введено для отражения «широкомасштабной сухопутной агрессии» со стороны России. При этом Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризисы.

Президент Украины утверждает, за месяц военного положения удалось значительно повысить обороноспособность страны. «Сейчас вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально», — заявил он в ходе визита в Донецкую область. Кроме того, в декабре Киев перебросил десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.

В Москве назвали эти действия очередным поводом для пиара. «Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. < …> Перебрасывать десант к Азовскому морю — нет никакого смысла, потому что туда никто не собирается нападать», — сказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Жители украинских регионов, где ввели военное положение, также не ощутили его действия. Развлекательные заведения продолжали работу, проводились спортивные мероприятия, в том числе международные. О случаях конфискации имущества для нужд армии не сообщалось.

Продлить нельзя отменить

В Киеве уже заявили о планировании новых провокаций. По мнению председателя общероссийского движения поддержки флота капитана первого ранга Михаила Ненашева, это говорит о намерение продлить военное положение.

«Украина хочет поднять шкалу провокационности для того, чтобы < …> извлечь пользу для Порошенко перед выборами. Для России очередная провокация — возможность снова отработать задачи по защите морских границ и территориальных вод», — сказал он РИА Новости.

Между тем спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер рекомендовал Киеву не продлевать военное положение. «Очень важно придерживаться демократических принципов», — отметил он.

Попытка отсрочить выборы

Большинство граждан Украины — 56,6% — расценили введение военного положения как попытку сорвать президентские выборы, следует из результатов опроса, проведенного украинским институтом социальных исследований имени Яременко и центром «Социальный мониторинг».

Только 22,2% респондентов полагают, что Порошенко действительно заботится о безопасности страны.

При этом 64,5% граждан не поддерживают введение военного положения.

Согласны с опрошенными и эксперты.

«Целью была все-таки попытка срыва выборов. Но поскольку она не удалась, пришлось имитировать какую-то бурную деятельность во время военного положения», — сказал РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он считает, что президент и министерство обороны должны представить обществу отчет о проделанной за этот период работе.

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что не видит смысла во введении военного положения. «Военное положение не было введено в 2014 или 2015 годах, когда действительно военная ситуация того требовала, и она была куда опаснее с точки зрения сохранения государства, нежели сейчас», — напомнил он.

Вопреки усилиям действующих властей, лидером президентского рейтинга по-прежнему остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Так, по данным обнародованного в декабре опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее готовы поддержать на выборах более 20% граждан, Порошенко — только 11,6%.

Выборы назначены на 31 марта.

Россиянам вход воспрещен

Несмотря на окончание действия военного положения, секретарь СНБО Турчинов заявил, что украинские власти могут продлить на неопределенный срок запрет на въезд для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Порошенко ввел его после инцидента в Керченском проливе. По данным Погранслужбы Украины, за месяц в страну не впустили более полутора тысяч россиян.

«Если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем», — приводит сайт телеканала «112 Украина» слова помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна.

При этом в Москве не стали вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, решили облегчить режим их пребывания в России и получение российского гражданства.

Источник: РИА Новости