Около 1 млрд рублей потратит власть Москвы на Новый год

Московские власти планируют потратить на празднование Нового года почти 972 млн руб., подсчитал РБК на основе данных портала госзакупок. Это примерно в полтора раза меньше, чем годом ранее, и в три раза меньше, чем в 2016 году.

Сокращение бюджета произошло прежде всего за счет уменьшения трат на художественную подсветку — на нее в прошлые годы только компания ОЭК, один из главных поставщиков электроэнергии в Москве, учрежденная столичным департаментом имущества, потратила почти полмиллиарда рублей. В этом году РБК удалось обнаружить только закупки на обслуживание, но не на установку оборудования.

Ранее РБК подсчитал, что федеральные структуры в этом году потратят на новогодние праздники около 972 млн руб., по большей части на корпоративные мероприятия и сувениры.

Ярмарки и украшение города

Почти половина суммы, которую городские власти выделяют на празднование Нового года, пойдет на организацию гуляний: за концерты, ярмарки, елки они заплатят 428 млн руб. Значительная часть этой суммы — 197 млн руб. — приходится на ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество», которые организует подведомственное департаменту торговли и услуг ГБУ «Московские ярмарки». Подрядчиком московских ярмарок выступает ООО «Инсталл Профи». Общая сумма тендера, который выиграла компания, — почти 752 млн руб., на эти деньги она организовывает городские ярмарки до февраля 2019 года.

РБК направил запросы в мэрию Москвы и в «Инсталл Профи».

Как мы считали

В бюджетные расходы на празднование Нового года включены траты городских парков, управ, префектур и других районных администраций, а также подведомственных мэрии организаций. Траты компаний с государственным участием и федеральных ведомств на подарки и украшение собственных зданий не включены. В случае если в контракте не было четко указано, что гулянья, оформление или подарки приурочены к Новому году, но сроки исполнения заказа приходились на вторую половину декабря 2018 года, он считался относящимся к Новому году. Также в сумму включалось традиционное новогоднее оформление — елки, светящиеся звезды и шишки, шары для украшения.

Каток на ВДНХ

На новогоднее оформление территорий районные власти и парки потратят около 322,6 млн руб. Самые значительные траты — на оформление ВДНХ: это более 48,2 млн руб., не считая оформления катка, которое обойдется еще в 38,7 млн. В новогодний сезон 2017/18 оформление обошлось выставке примерно в 36,6 млн руб.

В этом году основной подрядчик ВДНХ — учрежденная два года назад компания «Форпартнерс», в которой работает два человека. Ее владелец Михаил Юдин-Клюгвант также владеет и руководит другим подрядчиком ВДНХ — ООО «Лайтхаус». Всего «Форпартнерс» получит от ВДНХ 53,3 млн руб. — 19,5 млн за эскиз и монтаж катка в зоне вокруг фонтана «Каменный цветок» и 33,8 млн руб. за оформление территории выставки. Во всех контрактах «Форпартнерс» оказывалась единственной компанией, подавшей заявку на участие в тендере, и комиссия признавала ее победителем. Снижение цены от максимальной, предложенной ВДНХ по четырем контрактам, составило 2,5%.

«Форпартнерс» зарегистрирована по «массовому» адресу: г. Москва, ул. Маленковская, д. 14, корп. 3, пом. 4, ком. 4, который ФНС в декабре 2018 года признала недостоверным.

Парк Горького и другие

Парк Горького потратит на оформление почти 39 млн руб. и еще 119,5 млн руб. — на создание катка. В прошлый новогодний сезон оформление обошлось более чем в 60 млн руб. Победитель тендера на оформление парка — ООО «Мастер городской рекламы» (МГР), учрежденное полтора года назад и зарегистрированное по «массовому» адресу. В 2018 году компания участвовала в 23 тендерах на городское оформление на общую сумму 159 млн руб. и победила или была единственным поставщиком в 19 из них, получив контрактов на 151,2 млн руб. Снижение от начальной максимальной цены составляло не более 1%.

Почти всегда единственным конкурентом компании в тендере было нижегородское ООО «Постер-М»; в случаях, когда в тендерах участвовали другие компании, предлагавшие скидки 20–30% от максимальной цены контракта, тендерные комиссии все равно отдавали победу ООО «Мастер городской рекламы».

Директор АНО «Информационная культура» и эксперт по госзакупкам Иван Бегтин заявил РБК, что видит в электронных закупках с участием МГР и «Постер-М» возможные признаки устойчивой пары. Это схема, при которой две компании, сговорившись, отправляют заявки на аукцион, причем одна предлагает меньшую цену, чтобы помочь другой получить контракт. «Это вопрос углубленного расследования, но признаки нехорошие», — отметил эксперт. По словам замгендиректора «Трансперенси интернешнл-Р» Ильи Шуманова, устойчивая пара — «это косвенный признак [картеля], который сам по себе ничего не доказывает». Для доказательства картельного сговора антимонопольный орган ищет подтверждения нескольких факторов, уточнил он. Нужно подтвердить, что конкуренты действуют единообразно и синхронно без каких-либо объективных причин на это, что деятельность субъектов противоречит их интересам и что хозяйственные операции не могли быть совершены ни при каких условиях, кроме как при наличии сговора.

В пресс-службе Парка Горького заявили РБК, что на конкурс в электронной форме было подано две заявки: от ООО «Зеленные решения» (с ценовым предложением 38 975 000,00 руб.) и ООО «Мастер городской̆ рекламы» (с ценовым предложением 38 950 000,00 руб.). По итогам тендера и сопоставления заявок победителем признано ООО «Мастер городской рекламы». Компания «Постер-М» в текущем году не участвовала в закупках, уточнили в пресс-службе. «Также с сожалением отмечаем, что компании, участвующие в тендерах парка, не предлагают организации скидок в размере 20–30%», — добавили представители пресс-офиса.

В 2017 году крупнейшим подрядчиком Парка Горького выступило ООО «Мастерская городского оформления» (МГО). За оформление парка к празднику оно получило более 60 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, с сентября 2018 года эта компания находится в стадии ликвидации. Учредителем нынешнего подрядчика Парка Горького и других московских парков ООО «Мастер городской рекламы» и ликвидированного ООО «МГО» является бизнесмен Александр Зарецкий.

В ООО «Мастер городской рекламы» на звонки РБК не ответили.

На оформление парка «Зарядье» планируется потратить 33,2 млн руб., в других парках суммы, выделенные на оформление, составляют в среднем 5–15 млн руб.

На фейерверки потратят около 36 млн руб. — такова сумма контрактов только на праздничные салюты, однако фейерверки также могут быть включены в программы гуляний, которые устраивают отдельные парки, поэтому сумма в итоге может оказаться больше. В 2017 году на новогодние фейерверки в Москве ушло около 29 млн руб.

Петербург и «монополисты»

На втором месте среди российских городов по размеру новогодних трат находится Санкт-Петербург, подсчитал РБК. На оформление города, праздничные гулянья, концерты, подарки городские власти тратят около 532,4 млн руб., три четверти этой суммы пошло на украшение города. Основные поставщики — группа компаний «Омега» и ООО «Яркий город». Первая регулярно становится подрядчиком петербургских властей в проектах по оформлению города, за новогодние украшения в этом году она получит более 108 млн руб. Ее совладелец — бывший глава Красногвардейского района Петербурга Георгий Абелев. В 2017 году газета «Деловой Петербург» называла компанию «Омега» монополистом в сфере украшения города.

«Яркий город» впервые получает такие крупные контракты — только на новогодних тендерах она выиграла контрактов на 103,5 млн руб., причем в большинстве случаев снижение от максимальной цены не превышало 1%. Сумма контрактов превышает выручку, которую компания получила с момента своего основания в 2015 году.

На третьем месте — ООО «Светодизайн», которому городские власти заплатят почти 50 млн руб. за украшение города 20-метровыми елями и световыми конструкциями. Компания несколько лет подряд получает от петербургских властей контракты на десятки миллионов рублей.

Иные города

На третьем месте по новогодним тратам — Казань. Всего город планирует потратить на празднование более 145 млн руб., три четверти этой суммы — на украшения. Почти все украшение города происходит централизованно, для этого комитет внешнего благоустройства Казани объявил тендер на 106,7 млн руб. Победитель тендера — ООО «Фирма «Агора-Трейд» — предложил скидку от максимальной цены мэрии в 0,5%.

Около 31,7 млн руб. потратят на празднование Нового года власти Челябинской области. Более половины этой суммы — 17,5 млн руб. — уйдет на подарки для детей и семей льготников.

В Чечне на празднование Нового года потратят не менее 31,6 млн руб. Мэрия Грозного потратит на праздник 19,8 млн руб. Минтуризма республики организует новогоднее праздничное шоу Magic New Year — на это уйдет почти 2 млн руб. Новогодняя елка в Шали обойдется республиканскому бюджету в 2 млн руб. (для сравнения: несколько елей для оформления Кемерово обойдутся менее чем в 200 тыс. руб., украшение центрального района Тулы новогодними елками — в 240 тыс. руб., наряженная 14-метровая ель в Петербурге — в 496 тыс. руб.).

В Екатеринбурге на Новый год потратят около 25 млн руб., 90% этой суммы — на ледовые городки и гуляния.

Источник: РБК