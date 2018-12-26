Кончились бесплатные новогодние подарки для детей в соцзащите Бердска

Директор бердского Комплексного центра социального обслуживания населения Анна Владимирова прочитав публикацию «Курьер. Среда. Бердск» о 1000 бесплатных новогодних сладких подарков предназначенных для детей из неполных, малоимущих и многодетных семей, детей сирот и инвалидов, тут же связалась с редакцией. Как выяснилось, последний бесплатный подарок был отдан сегодня утром, 26 декабря.

-Мы бы и рады выдавать подарки всем нуждающимся, но мы раздаем их только тем, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации. Для этого мы проводим беседы, интересуемся, есть ли возможность у семьи купить подарок самостоятельно. Кто-то подарок успел получить, а кто-то, увы, нет, — резюмировала Анна Павловна.

Она согласилась с тем, что в рамках действующей в регионе государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 — 2019 годы» все дети, относящиеся к указанным категориям семей, должны получать сладкие подарки, но, к сожалению, картина не соответствует действительности.

Анна Владимирова отметила, что выдача бесплатных сладких кульков — это не мера социальной поддержки, а лишь некий бонус для нуждающихся. По ее словам, за последние два годы из области было выделено порядка 2,5 и 3,5 тысяч подарков. Увы, в этом году подарков оказалось гораздо меньше.