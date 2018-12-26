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Кончились бесплатные новогодние подарки для детей в соцзащите Бердска

Последний кулек со сладостями отдали утром 26 декабря. Директор КЦСОН сообщила, что подарки выдавали детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

26.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
Кончились бесплатные новогодние подарки для детей в соцзащите Бердска

В детских садах начались детские утренники

Директор бердского Комплексного центра социального обслуживания населения Анна Владимирова прочитав публикацию «Курьер. Среда. Бердск» о 1000 бесплатных новогодних сладких подарков предназначенных для детей из неполных, малоимущих и многодетных семей, детей сирот и инвалидов, тут же связалась с редакцией. Как выяснилось, последний бесплатный подарок был отдан сегодня утром, 26 декабря.

-Мы бы и рады выдавать подарки всем нуждающимся, но мы раздаем их только тем, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации. Для этого мы проводим беседы, интересуемся, есть ли возможность у семьи купить подарок самостоятельно. Кто-то подарок успел получить, а кто-то, увы, нет, — резюмировала Анна Павловна.

Она согласилась с тем, что в рамках действующей в регионе государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 — 2019 годы» все дети, относящиеся к указанным категориям семей, должны получать сладкие подарки, но, к сожалению, картина не соответствует действительности.

Анна Владимирова отметила, что выдача бесплатных сладких кульков — это не мера социальной поддержки, а лишь некий бонус для нуждающихся. По ее словам, за последние два годы из области было выделено порядка 2,5 и 3,5 тысяч подарков. Увы, в этом году подарков оказалось гораздо меньше.


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(3) Комментариев

  1. Да уж..

    Недолго музыка играла.. Зато «дед мороз» Сечин всех нужных чиновников одарил корзинками с мясными наборами и винами. Совершенно разные, параллельные миры.

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  2. барабашка

    ну че брехать то???????интересовались этими подарками, сказали что только семьям инвалидов, и тем что в приюте. ж не брешите…….куда интересно подарки девались?????непонятно

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