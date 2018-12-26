Кончились бесплатные новогодние подарки для детей в соцзащите Бердска

Директор бердского Комплексного центра социального обслуживания населения Анна Владимирова прочитав публикацию «Курьер. Среда. Бердск» о 1000 бесплатных новогодних сладких подарков предназначенных для детей из неполных, малоимущих и многодетных семей, детей сирот и инвалидов, тут же связалась с редакцией. Как выяснилось, последний бесплатный подарок был отдан сегодня утром, 26 декабря.
-Мы бы и рады выдавать подарки всем нуждающимся, но мы раздаем их только тем, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации. Для этого мы проводим беседы, интересуемся, есть ли возможность у семьи купить подарок самостоятельно. Кто-то подарок успел получить, а кто-то, увы, нет, — резюмировала Анна Павловна.
Она согласилась с тем, что в рамках действующей в регионе государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 — 2019 годы» все дети, относящиеся к указанным категориям семей, должны получать сладкие подарки, но, к сожалению, картина не соответствует действительности.
Анна Владимирова отметила, что выдача бесплатных сладких кульков — это не мера социальной поддержки, а лишь некий бонус для нуждающихся. По ее словам, за последние два годы из области было выделено порядка 2,5 и 3,5 тысяч подарков. Увы, в этом году подарков оказалось гораздо меньше.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Недолго музыка играла.. Зато «дед мороз» Сечин всех нужных чиновников одарил корзинками с мясными наборами и винами. Совершенно разные, параллельные миры.
3 1
ну че брехать то???????интересовались этими подарками, сказали что только семьям инвалидов, и тем что в приюте. ж не брешите…….куда интересно подарки девались?????непонятно
4 1
разве не следите за новостями? на прошлой недели,подарки уехали детям Сирии,им нужнее,чем «нашим»
1 2