Депутат Бердска: Я не мальчик, чтобы меня стыдили

Об итогах малого совета депутатов, состоявшийся сегодня, 26 декабря, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал виновник инициированного народными избранниками комитета по этике, Николай Сычев.

Он сообщил, что сегодня у депутатов возникли разногласия по поводу встреч с избирателями и решением их проблем. Сычев согласился с некоторыми доводами коллег и теперь будет направлять бердчан, относящихся не к его округу, к своему депутату. С оговоркой, что если без его помощи населению не обойтись, то он всеми силами будет содействовать для решения глобальных проблем.

-У нас много разногласий, но это замечание я принял. Некоторые проблемы могут как болезнь, как вирус разойтись по другим округам. В этом случае проблему нужно разрешать сразу. Я как депутат отстаиваю интересы своих избирателей, хоть они и не моего округа, но они жители Бердска. Я должен прислушиваться к их просьбам. Тем более, я член народного фронта, поэтому ко мне обращаются не только как к депутату, — сообщил Николай Сычев.

Все же Николай Федорович намерен обратиться в прокуратуру за разъяснением о том какие полномочия есть у депутата, в случае если к нему обращаются жители другого округа. Народный избранник поделился «Курьер. Среда. Бердск», что заседание малого совета депутатов оказался для него неожиданным и малоприятным сюрпризом. Он уверен, что истинная причина инициированного комитета по этике — конфликт между ним и администрацией Бердска. По его мнению, коллеги поддержали чиновников горадминистарции Бердска.

-Мне восьмой десяток, я не мальчик, чтобы меня стыдили за какие-то мои возможные некорректные действия. Я считаю, что депутат должен отстаивать интересы жителей, а не администрации. Я призван отстаивать интересы населения и в целом Бердска, — считает Николай Федорович.

Напомним, что шесть депутатов горсовета Бердска собрались сегодня утром, чтобы обсудить поведение Николая Сычева. По их мнению, оно не соответствует этике депутата.