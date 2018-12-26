Депутат Бердска: Я не мальчик, чтобы меня стыдили

Николай Сычев согласился с некоторыми доводами коллег на комитете по этике. Но собирается обратиться в прокуратуру для разъяснений о том, как поступать в случае, если к нему обращаются жители не его округа.
Спикер горсовета Валерий Бадьин возглавил малый совет депутатов
Об итогах малого совета депутатов, состоявшийся сегодня, 26 декабря, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал виновник инициированного народными избранниками комитета по этике, Николай Сычев.
Он сообщил, что сегодня у депутатов возникли разногласия по поводу встреч с избирателями и решением их проблем. Сычев согласился с некоторыми доводами коллег и теперь будет направлять бердчан, относящихся не к его округу, к своему депутату. С оговоркой, что если без его помощи населению не обойтись, то он всеми силами будет содействовать для решения глобальных проблем.
-У нас много разногласий, но это замечание я принял. Некоторые проблемы могут как болезнь, как вирус разойтись по другим округам. В этом случае проблему нужно разрешать сразу. Я как депутат отстаиваю интересы своих избирателей, хоть они и не моего округа, но они жители Бердска. Я должен прислушиваться к их просьбам. Тем более, я член народного фронта, поэтому ко мне обращаются не только как к депутату, — сообщил Николай Сычев.
Все же Николай Федорович намерен обратиться в прокуратуру за разъяснением о том какие полномочия есть у депутата, в случае если к нему обращаются жители другого округа. Народный избранник поделился «Курьер. Среда. Бердск», что заседание малого совета депутатов оказался для него неожиданным и малоприятным сюрпризом. Он уверен, что истинная причина инициированного комитета по этике — конфликт между ним и администрацией Бердска. По его мнению, коллеги поддержали чиновников горадминистарции Бердска.
-Мне восьмой десяток, я не мальчик, чтобы меня стыдили за какие-то мои возможные некорректные действия. Я считаю, что депутат должен отстаивать интересы жителей, а не администрации. Я призван отстаивать интересы населения и в целом Бердска, — считает Николай Федорович.
Напомним, что шесть депутатов горсовета Бердска собрались сегодня утром, чтобы обсудить поведение Николая Сычева. По их мнению, оно не соответствует этике депутата.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
я не мальчик, чтобы меня стыдили за какие-то мои возможные некорректные действия.
============================
эээ… он апеллирует к своему возрасту? серьёзно? т.е. типа все у нас равны, но немальчики равнее
…………………………………
Я считаю, что депутат должен отстаивать интересы жителей, а не администрации.
===========================
кто-нибудь, расскажите наконец немальчику, кто такой и зачем депутат, и его обязанности. блин, до немальчика дорос, а всё в донкихота играет
…………………………………
Я призван отстаивать интересы населения и в целом Бердска, — считает Николай Федорович.
===========================
а врать нехорошо. особенно немальчикам. ни с одной проблемой не помог – ни как депутат, ни как член НФ – если это никак не касалось его личных интересов
2 2
Мне совершенно безразлично ,какие у него личные интересы, может , они унего и есть, Главное, что он отстаивает мои интересы, как жителя юго-западного. Немешало бы это понять и Жителям частного сектора.
0 2
«Я считаю, что депутат должен отстаивать интересы жителей, а не администрации. Я призван отстаивать интересы населения и в целом Бердска, — считает Николай Федорович.»
И все бы здорово, если не несколько НО:
— депутат должен это делать в рамках закона, а не наперекор
— депутат не имеет права обещать своим избирателям того, что не положено по закону, вводя их в заблуждение
— депутат не имеет права продвигать финансовые интересы ни свои, ни своих друзей (тем более наперекор закону)
Что скажете, Сычев?
0 0