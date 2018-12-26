ФБК Навального нашел Maybach, офшоры и коллекцию часов за 163 млн рублей у сенатора Клишаса

Фонд борьбы с коррупцией заявил, что нашел у сенатора выведенные в офшоры фирмы, псарню на 30 собак и часы на 163 млн руб. Клишас заверяет, что свое имущество он честно заработал, а налоги уплатил.

Один из авторов законопроектов о «суверенном интернете» в России и наказании за оскорбления в интернете, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал РБК расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором он стал главным героем. Клишас заявил, что все принадлежащее ему имущество было заработано законным образом, а все налоги по нему уплачены.

«У меня много чего есть из того, о чем он (Алексей Навальный. — РБК) пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены», — отметил сенатор.

Клишас подтвердил, что был однокурсником Навального во время учебы на юридическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН). «Я про него много чего знаю», — сказал Клишас. При этом он отказался уточнять, что он имеет в виду. «Нет, я не опущусь до этого», — отметил сенатор.

В расследовании ФБК говорится, что Клишас владеет частично не задекларированной недвижимостью в России и Швейцарии, незадекларированным автомобилем Maybach, за которым числится сотня штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также коллекцией часов за 163 млн руб. По данным фонда Навального, самый большой участок земли сенатора площадью 80 соток расположен в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области и не указан в декларации об имуществе и доходах.

ФБК ссылается на интервью Клишаса швейцарскому изданию на русском языке «Наша газета», в котором сенатор говорит, что на территории этого участка есть псарня, в которой содержатся 30 породистых собак. Помимо питомника для собак, по данным фонда, в подмосковном владении чиновника есть трехэтажный дом общей площадью 1,2 тыс. кв. м

Ссылаясь на кадастровые выписки, Навальный утверждает, что свой участок Клишас зарегистрировал не полностью, а лишь частично. Самая большая часть владения — чуть более 5 тыс. кв. м — по документам принадлежит их ТСЖ, в выписках нет пометки, что земля находится в пользовании у сенатора.

Помимо этого ФБК пишет, что еще один дом Клишаса находится на Пестовском водохранилище на севере Москвы — там у сенатора участок площадью 1,3 га с домом на 2 тыс. кв. м, с собственным причалом. Третий дом сенатора, утверждает Навальный, расположен в Истринском районе Московской области. Общая площадь дома, подсчитали в ФБК, составляет 9 тыс. кв. м, а участка, на котором он стоит, — 7,5 га.

Последний земельный участок, указывает ФБК со ссылкой на кадастровую выписку, куплен у ООО «Русская традиция». Согласно данным базы СПАРК, 100% ее акций принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании GREAHUNG UNITED S.A. Руководит «Русской традицией» Эдуард Еремян. Его полный тезка является заместителем завкафедрой конституционного и муниципального права РУДН. Руководит кафедрой сам Андрей Клишас. Также «Русская традиция» совместно с предпринимателем Верой Клишас владеют компанией «Аверс», следует из базы СПАРК.

Источник: РБК