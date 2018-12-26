Почти 2 трлн рублей в цифровую экономику вложит Россия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, на что будут направлены деньги в ближайшие пять лет.

На выполнение национальной программы «Цифровая экономика РФ» до 2024 года потребуется почти два триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Нам нужно создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях, работать мы планируем по шести направлениям, (…). Предполагаемый объём финансирования нацпрограммы по цифровой экономике на 2019-2024 годы превысит 1,8 трлн рублей, из них более триллиона — это средства федерального бюджета», — заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям.

Премьер рассказал о работе по каждому из шести направлений.

«Первый (проект — ИФ) направлен на совершенствование нормативного регулирования цифровой среды. Предполагаемый объём финансирования проекта по нормативному регулированию до 2024 года — это чуть более полутора миллиардов рублей, причём большая часть из федерального бюджета», — сказал Медведев.

Он подчеркнул необходимость создания современной и гибкой правовой базы в этой сфере.

«Второй проект касается создания информационной инфраструктуры для цифровой экономики. Это наиболее затратное направление, оно потребует значительных вложений, в том числе и для закупки оборудования. Предполагаемый объём финансирования этой структуры на период до 2024 года составит 772 млрд рублей, из них 413 млрд — это деньги федерального бюджета», — сказал премьер.

В рамках этого проекта будет создана глобальная инфраструктура передачи, хранения и обработки данных на основе российских решений, добавил он.

«Третий проект позволит обеспечить цифровую экономику квалифицированными кадрами, сориентировать на это систему образования, предполагаемый объём финансирования проекта «Кадры для цифровой экономики» до 2024 года составит 143 млрд рублей, из них из средств федерального бюджета 138 млрд рублей», — сказал Медведев.

Деньги пойдут по подготовку востребованных специалистов — России сейчас не хватает архитекторов информационных систем, аналитиков, специалистов по информационной безопасности и так далее, добавил он.

«Отдельное внимание — информационной безопасности, этому посвящён четвёртый проект. Предполагаемый объём финансирования до 2024 года — чуть более 30 млрд рублей, 18 из них — федеральные деньги», — сказал Медведев.

В данном случае главную роль играет российское программное обеспечение и правительство будет принимать меры для того, чтобы в РФ создавались собственные сервисы, которые могли бы гарантировать защиту персональных данных и платежных систем, подчеркнул премьер.

«Пятое направление — создание российских «сквозных» цифровых технологий для того, чтобы их вывести на международные рынки. На проект «Цифровые технологии» в ближайшие шесть лет предполагается направить 450 млрд рублей, из которых 282 млрд рублей — средства федерального бюджета», — сказал Медведев.

Объёмы экспорта отечественного программного продукта сейчас невелики, и для повышения спроса на них необходимо задействовать институты развития и высокотехнологичные компании, подчеркнул он.

«Шестое направление — цифровое госуправление. Здесь мы проходим работу по развитию сервисов электронного правительства, чтобы расширить доступ к госуслугам в режиме «одного окна», — сказал Медведев.

В 2024 году в цифровой форме окажутся 70% госуслуг для граждан и для бизнеса, уточнил премьер.

«Проект этот будет полностью финансироваться из федерального бюджета, до 2024 года на это потребуется 235 млрд рублей» , — сказал Медведев.

Источник: Интерфакс