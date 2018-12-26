Сгорела Toyota RAV4 в Южном микрорайоне Бердска

В Бердске в понедельник огнем поврежден автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

24 декабря в 00:40 загорелся автомобиль «РАВ-4» в бердском микрорайоне Южном. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля и моторный отсек. В 01:12 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают дознаватели.

С наступлением морозов машины в Бердске горят чаще. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 24 декабря на дороге к дачам у водозабора сгорел «Дэу». Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, водитель согревал двигатель полушубком.