«Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске» —????

Земля бывшего водозабора ходит по рукам 9 лет
Объявление о продаже земельного участка на месте бывшего водозабора по адресу: Зеленая роща, 13, вновь смутило бердчан. Горожанин Вячеслав обратился в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой разобраться, почему муниципальная земля площадью 15 464 квадратных метра выставлена на продажу.
Как выяснилось, земля с кадастровой стоимостью 1 748 050 рублей уже давно не принадлежит Бердску, а находится в частных руках. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в администрации Бердска.
-Согласно договору купли-продажи земельного участка №693-д от 14 мая 2009 года, выкупная цена земли составила 208 626 рублей, — ответили на запрос редакции бердские чиновники.
Стоит отметить, что разрешенное использование земельного участка — размещение объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. У земли вдоль береговой линии за 9 лет побывало немало хозяев, но по всей видимости разрешенный вид использования земли не позволял им пользоваться ею по своему усмотрению. В следствие чего принималось решение о ее продаже.
9 лет бердская земля ходит по рукам
Так, администрация продала землю в мае 2009 года, а новый собственник участка «Энергопром-Новосибирский электродный завод», зарегистрировавший право собственности 10 июня 2009 года, через 12 дней оформил договор купли-продажи с ООО «Центросовет».
Новый владелец перепродал землю через месяц. 22 июля 2009 года собственником бердской земли стал некий «Альянс». 29 апреля 2011 года компания с одноименным названием, но с другим ИНН, выкупила земельный участок и стала его правообладателем на шесть с половиной лет.
28 декабря 2017 года собственником земли стал некий Андрей Ермаков, а еще через 20 дней — Илья Ермаков. При этом договор купли-продажи был зарегистрирован спустя два дня после того как Андрей Ермаков получил свидетельство о праве собственности.
«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что оба Ермакова бизнесмены. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Илья Ермаков сегодня является директором новосибирского ООО «Пионер». 4 декабря 2018 года судебные приставы-исполнители приступили к взысканию с него налогов и сборов, включая пени, в размере 500 000 рублей.
Примечательно то, что в характеристике объекта стоит отметка — статус «Актуальные засвидетельствованные» с видом разрешенного использования «Для жилой индивидуальной застройки». При этом участок находится в обременении у банка.
Почему бердская власть избавилась от участка?
«Курьер. Среда. Бердск» попытался выяснить, кем и почему было принято решение о продаже лакомого земельного участка, ранее принадлежавшего «Водоканалу», который позже вместе со своими водозаборами вошел в состав нового муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг». Бывший директор Комбината Николай Леванов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что во время совершения сделки купли-продажи он уже не работал на предприятии.
-Когда объединили «Водоканал» с КБУ, первый расформировали, и я в начале июня 2009 года уехал работать по приглашению в барнаульский «Горводоканал». Терепа (бывший мэр Бердска — прим. ред.) подписал в апреле постановление о реорганизации МУП КБУ путем присоединения бердского водоканала к КБУ. Началась реорганизация, а вот информацией о дальнейшим земельном преобразовании я не владею, — резюмировал Николай Иванович.
Депутат Елена Белова, которая многие годы входила в городской земельный комитет , рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что решение о продаже этого земельного участка было принято без их ведома и согласия.
-Каким-то образом земля ушла в собственность. По-моему, мы только меняли разрешенное использование на землю. Если не ошибаюсь, с Р-4 на Р-5, но я уже и не вспомню точно. Тогда такие вопросы даже через комиссию не проходили. При Терепе к нам на комиссию приходили вопросы, когда нужно было отказать комиссионно. Это сегодня комиссия имеет рекомендательный характер, раньше и такого не было, — сообщила Елена Белова.
Поведать о том, почему было принято решение о продаже земельного участка с кадастровой стоимостью в почти в 2 млн рублей, мог только бывший глава Бердска Александр Терепа. «Курьер. Среда. Бердск» дозвонился до секретаря и пресс-службы нынешнего руководителя Пенсионного фонда Новосибирской области сегодня, 24 декабря. Однако в пресс-службе сослались на высокую занятость Терепы и посоветовали обратиться к нему с письменным запросом. «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос на имя Александра Терепы, с просьбой рассказать, почему бердская земля оказалась в частных руках.
Продолжение — в ближайшее время.
Почти вся земля при Терепе была распродана .
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А сидит Потапов…
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Он за свое сидит. Что, впрочем. не исключает посадку остальных.
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Вот после таких фокусов и вспоминают Сталина.
Один «спец» из НКВД за день бы раскрутил это дело, и на другой виновные уже валили бы лес вместо китайцев.
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«Один «спец» из НКВД за день бы раскрутил это дело, и на другой виновные уже валили бы лес вместо китайцев.»
Наивный корейский юноша…… Вот вы бы, за это высказывание, точно, туда при сталине попали бы и пикнуть не успели…..
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«По-моему, мы только меняли разрешенное использование на землю. Если не ошибаюсь, с Р-4 на Р-5, но я уже и не вспомню точно»- сказала Белова. Она или прикидывается дк…й, хотя второе не про нее, но говорить как было для СМИ не хочет. В камеру бы на денек и все вспомнила. Конечно решение подмахнул Саня, но за так он тоже никогда не был. Ну где здесь ФСБ, СК, работы на неделю… а то что это все коррупция дураку понятно. Интересно, как сейчас это дело будут «топить».. Вот и пусть говорят после этого, что все перед законом ровны.
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Значит Терепе пора сушить сухари.
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всю цепочку проходимцев на нары, в т.ч. и должностных лиц в первую очередь
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Вот и очередной скелетик вывалился из архивного шкафа.
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неужели и до «Чайки» доберутся, а там за каждое место такие бабки отслюнивали, лет на 10 каждое решение тянет. Только за взятки…. в запретной зоне, Интересно, как там все провернули, куда, в какую категорию переводили землю, с чьего разрешения и как там вся эта компания образовалась. БКС откройте бердчанам глаза, вот это будут репортажи с фронта, как сводки ИНформбюро во время войны. Можно отличится так, что остальные СМИ …. Вам только в оппу смотреть будут, думаю и до новостных каналов ЦТ дойдет.
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Да конечно, не дождетесь! Там всё сразу за давностью состава преступления спишется и даже дело никто заводить не будет!
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Дак нужно не писать комменты, а к общественникам обращаться! Борматова же поймали: https://www.youtube.com/watch?v=WMMIJb4S8-A
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ай ай ай ай ай а кто же это мог сделать то? (с) Людвиг Арестархович
33 2
Депутат Елена Белова, которая многие годы входила в городской земельный комитет , рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что решение о продаже этого земельного участка было принято без их ведома и согласия.
-Каким-то образом земля ушла в собственность.
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удалено! это та Белова, которая до того исстрадалась, что депутатов лишили права распоряжаться имуществом, что готова бюджетные деньги на суды потратить, чтоб им это право вернули? она? удалено, а
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Она zizou, она, та самая, у которой феноменальная память, как у знаменитого персонажа «Джентльмены удачи» — тут помню, тут не помню. Точно можно сказать, что это недостаток памяти очень быстро пройдет в кабинете следователя. Кто думает, что и в СК она будет дурака валять. Я лично не верю, запоет как соловей курский и вспомнит с кем дет. садик ходила…. Это она над журналистами издевается. БКС, Вы это дело не отпускайте, новых репортажей на год хватит, думаю и репортажи их зала суда за Вами. Про эту земельку столько информации, что … только бумаги на столе разложи.
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знаем кто, знаем кому, знаем когда и за сколько…..но нет доказательств.
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«но нет доказательств»- как это нет, «бумаги не горят……
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рукописи не горят! А бумаги горят славно, как и архивы и люди.
21 3
У одного известного маститого руководителя, судимого за злоупотребления в ПАТП, вообще «вся отчётность утонула, когда прорвало трубы отопления»! Вот так вот — рррраз и утонули бумаги!
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Ага … тока 11 миллионов повисли в воздухе
Спец по банкротству пошёл в Искитим , а Потапов и ко в тюрьме
5 0
Хотя , есть суд … про того, у кого бумаги утонули, что он не приделах в 11 миллионах
4 0
Не к Терепе, а к его заму обратитесь с вопросом
19 7
Это к которому?
9 6
А Ермаков чьим имуществом распоряжается? Не Лександра ли Григорьевича? Не?
39 3
А задайте вопрос к Терепе, как он перед своим уходом в районе лагеря » Красной горки» занимался дележом земли. Со слов одного бизнесмена, на вопрос, что там за пикник Терепа проводит, мне в ответ нужно успеть урвать кусок земли, а то он уходит с поста главы города…..
46 3
Причем некая часть з.у. была отписана задними числами. Многие чиновники нагрелись тогда…….
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Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске
Почему так получилось?
Когда в городе нет хозяина, обычно так и получается! Когда читаешь эту статью, появляется стойкое понимание, что мэр в этой администрации как «пьяный в тёмном погребе», который или ни во что ни вникает или БМП (без малейшего понятия).
Почему это происходит?
Если в былые времена руководитель должен был понимать в вопросе финансов, административных вопросах, секретного делопроизводства, юридических вопросах, я не говорю уже иметь документы по охране труда, допуск по электроподготовке, энергетической и другие. Вспоминаю, когда меня назначали на высшую должность, я месяц изучал обязанности подчинённых, корректировал их, только потом утверждал, руководящие документы и тд. Шестерин надеется , что его окружают супер специалисты, ему остаётся выполнять роль «свадебного генерала», а оказалось всё наоборот, как говорит наш друг из США Трамп : …» бюджет превратили в поросёнка-копилку, которую все грабят»!
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«Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске» —????
Это что ещё за детский сад? С первой же подписи на документах и начинайте! Там всё и затевалось!
А братьев Ермаковых тоже знаю. Сдают недвижимость в аренду по Нску. Часто под игровые заведения.
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Вот и до Андрея Ермакова «Рыжего» добрались.
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Так,Ермаков с Чумбеем,пригреты Терепой в Пенсионном фонде? Разве не так?
47 3
Так оно и есть.
28 3
Ну Терепа, а теперь лохматит бабушек и дедушек
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Щас Терепа по ночам сказки будет сочинять.
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Ну оказалась. Ну и что в это криминального? Земли в бердске для участников боевых действий, многодетных семей и т.д., нет. А за взятки все что угодно.
24 2
Прямо заудивлялись все!!!
Как будто в первый раз! Никто не в курсе, что чинуши фапцуют всем, что попадается под руки…Что охраняешь, то и имеешь»!!!
16 2
А я всё еще призываю — проведите журналистское расследование по земле — у кого она и каким образом попала. Первый интервьютер — ШАМАЛЬ
24 2
Вторая, видимо — чиновница с 23-мя участками земли (по её же декларации!)!!!
18 2
Хорошо, хоть без водозабора продал!
20 3
Так-то да! Помницццо один депутат с греческой фамилией в Речкуновке земельку прямо с канализационной заслонкой «приватизировал»! И очень выгодно этой заслонкой управлял!
21 1
Ермаков в то время когда отжали участок был Депутатом, и был в курсе всего.
Начальником земельных отношений в то время была Лапина, дальше продолжать ?
29 2
Лапина сейчас «поднялась» аж до директора областного ОГУП «Техцентр НСО» — БТИ НСО. Кто-то не забыл её прежние «заслуги», пристроил своего человечка. Теперь уже масштабнее — землеустройством всей области будет рулить.
30 2
Там вообще не те люди
Опять раздули сенсацию
Новость фейк
2 17
Терепа, ты?!
15 2
Точно, Терепа, либо «Рыжий».
19 2
Совсем ополоумели …. когда кажется, креститься надо …
1 15
Хоть крестись, хоть звездись, хоть копыто князю тьмы цалуй… А земелька-то тю-тю!
6 1
Как раз те!!!!
0 3
Заодно, хотелось бы узнать и про участок у воды в Речкуновке. Сразу слева за мостом (если ехать в сторону Нска). Многим этот участок запомнился огромными кучами песка. Объявление о продаже уже несколько месяцев встречает въезжающих в Бердск.
2 1
Опередили меня. Только хотел озвучить этот вопрос.
Использовался для складирования песка. Сейчас выставлен на продажу, весит объявление о ПРОДАЖЕ!
А ведь 20 метров от уреза береговой линии нельзя приватизировать.
Кадастровый номер для редакции 54:32:010089:53
Отжали в тоже время что и предыдущий участок.
1 1