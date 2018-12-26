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Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске

У земельного участка площадью 1,55 га за 9 лет поменялись 6 владельцев. Сегодня бывшая муниципальная земля на побережье Обского моря находится в залоге у банка.

26.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 49 коммент.
 
Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске

Земля бывшего водозабора ходит по рукам 9 лет

Объявление о продаже земельного участка на месте бывшего водозабора по адресу: Зеленая роща, 13, вновь смутило бердчан. Горожанин Вячеслав обратился в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой разобраться, почему муниципальная земля площадью 15 464 квадратных метра выставлена на продажу.

Как выяснилось, земля с кадастровой стоимостью 1 748 050 рублей уже давно не принадлежит Бердску, а находится в частных руках. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в администрации Бердска.

-Согласно договору купли-продажи земельного участка №693-д от 14 мая 2009 года, выкупная цена земли составила 208 626 рублей, — ответили на запрос редакции бердские чиновники.

Стоит отметить, что разрешенное использование земельного участка — размещение объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. У земли вдоль береговой линии за 9 лет побывало немало хозяев, но по всей видимости разрешенный вид использования земли не позволял им пользоваться ею по своему усмотрению. В следствие чего принималось решение о ее продаже.

9 лет бердская земля ходит по рукам

Так, администрация продала землю в мае 2009 года, а новый собственник участка «Энергопром-Новосибирский электродный завод», зарегистрировавший право собственности 10 июня 2009 года, через 12 дней оформил договор купли-продажи с ООО «Центросовет».

Новый владелец перепродал землю через месяц. 22 июля 2009 года собственником бердской земли стал некий «Альянс». 29 апреля 2011 года компания с одноименным названием, но с другим ИНН, выкупила земельный участок и стала его правообладателем на шесть с половиной лет.

28 декабря 2017 года собственником земли стал некий Андрей Ермаков, а еще через 20 дней — Илья Ермаков. При этом договор купли-продажи был зарегистрирован спустя два дня после того как Андрей Ермаков получил свидетельство о праве собственности.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что оба Ермакова бизнесмены. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Илья Ермаков сегодня является директором новосибирского ООО «Пионер». 4 декабря 2018 года судебные приставы-исполнители приступили к взысканию с него налогов и сборов, включая пени, в размере 500 000 рублей.

Примечательно то, что в характеристике объекта стоит отметка — статус «Актуальные засвидетельствованные» с видом разрешенного использования «Для жилой индивидуальной застройки». При этом участок находится в обременении у банка.

Почему бердская власть избавилась от участка?

«Курьер. Среда. Бердск» попытался выяснить, кем и почему было принято решение о продаже лакомого земельного участка, ранее принадлежавшего «Водоканалу», который позже вместе со своими водозаборами вошел в состав нового муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг». Бывший директор Комбината Николай Леванов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что во время совершения сделки купли-продажи он уже не работал на предприятии.

-Когда объединили «Водоканал» с КБУ, первый расформировали, и я в начале июня 2009 года уехал работать по приглашению в барнаульский «Горводоканал». Терепа (бывший мэр Бердска — прим. ред.) подписал в апреле постановление о реорганизации МУП КБУ путем присоединения бердского водоканала к КБУ. Началась реорганизация, а вот информацией о дальнейшим земельном преобразовании я не владею, — резюмировал Николай Иванович.

Депутат Елена Белова, которая многие годы входила в городской земельный комитет , рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что решение о продаже этого земельного участка было принято без их ведома и согласия.

-Каким-то образом земля ушла в собственность. По-моему, мы только меняли разрешенное использование на землю. Если не ошибаюсь, с Р-4 на Р-5, но я уже и не вспомню точно. Тогда такие вопросы даже через комиссию не проходили. При Терепе к нам на комиссию приходили вопросы, когда нужно было отказать комиссионно. Это сегодня комиссия имеет рекомендательный характер, раньше и такого не было, — сообщила Елена Белова.

Поведать о том, почему было принято решение о продаже земельного участка с кадастровой стоимостью в почти в 2 млн рублей, мог только бывший глава Бердска Александр Терепа. «Курьер. Среда. Бердск» дозвонился до секретаря и пресс-службы нынешнего руководителя Пенсионного фонда Новосибирской области сегодня, 24 декабря. Однако в пресс-службе сослались на высокую занятость Терепы и посоветовали обратиться к нему с письменным запросом. «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос на имя Александра Терепы, с просьбой рассказать, почему бердская земля оказалась в частных руках.

Продолжение — в ближайшее время.


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(49) Комментариев

  1. Аноним

    Почти вся земля при Терепе была распродана .

    Thumb up 92 Thumb down 4

  2. Аноним

    Вот после таких фокусов и вспоминают Сталина.
    Один «спец» из НКВД за день бы раскрутил это дело, и на другой виновные уже валили бы лес вместо китайцев. 8)

    Thumb up 88 Thumb down 8

    • Аноним

      «Один «спец» из НКВД за день бы раскрутил это дело, и на другой виновные уже валили бы лес вместо китайцев.»

      Наивный корейский юноша…… Вот вы бы, за это высказывание, точно, туда при сталине попали бы и пикнуть не успели…..

      Thumb up 8 Thumb down 65

    • Аноним

      «По-моему, мы только меняли разрешенное использование на землю. Если не ошибаюсь, с Р-4 на Р-5, но я уже и не вспомню точно»- сказала Белова. Она или прикидывается дк…й, хотя второе не про нее, но говорить как было для СМИ не хочет. В камеру бы на денек и все вспомнила. Конечно решение подмахнул Саня, но за так он тоже никогда не был. Ну где здесь ФСБ, СК, работы на неделю… а то что это все коррупция дураку понятно. Интересно, как сейчас это дело будут «топить».. Вот и пусть говорят после этого, что все перед законом ровны.

      Thumb up 54 Thumb down 3

  3. Гость

    Значит Терепе пора сушить сухари.

    Thumb up 65 Thumb down 6

    • Аноним

      всю цепочку проходимцев на нары, в т.ч. и должностных лиц в первую очередь

      Thumb up 66 Thumb down 4

    • Аноним

      неужели и до «Чайки» доберутся, а там за каждое место такие бабки отслюнивали, лет на 10 каждое решение тянет. Только за взятки…. в запретной зоне, Интересно, как там все провернули, куда, в какую категорию переводили землю, с чьего разрешения и как там вся эта компания образовалась. БКС откройте бердчанам глаза, вот это будут репортажи с фронта, как сводки ИНформбюро во время войны. Можно отличится так, что остальные СМИ …. Вам только в оппу смотреть будут, думаю и до новостных каналов ЦТ дойдет.

      Thumb up 59 Thumb down 5

    • Adeli

      Да конечно, не дождетесь! Там всё сразу за давностью состава преступления спишется и даже дело никто заводить не будет!

      Thumb up 24 Thumb down 8

  4. Аноним

    ай ай ай ай ай а кто же это мог сделать то? (с) Людвиг Арестархович

    Thumb up 33 Thumb down 2

  5. zizou

    Депутат Елена Белова, которая многие годы входила в городской земельный комитет , рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что решение о продаже этого земельного участка было принято без их ведома и согласия.

    -Каким-то образом земля ушла в собственность.
    ================================
    удалено! это та Белова, которая до того исстрадалась, что депутатов лишили права распоряжаться имуществом, что готова бюджетные деньги на суды потратить, чтоб им это право вернули? она? удалено, а %)

    Thumb up 36 Thumb down 6

    • Аноним

      Она zizou, она, та самая, у которой феноменальная память, как у знаменитого персонажа «Джентльмены удачи» — тут помню, тут не помню. Точно можно сказать, что это недостаток памяти очень быстро пройдет в кабинете следователя. Кто думает, что и в СК она будет дурака валять. Я лично не верю, запоет как соловей курский и вспомнит с кем дет. садик ходила…. Это она над журналистами издевается. БКС, Вы это дело не отпускайте, новых репортажей на год хватит, думаю и репортажи их зала суда за Вами. Про эту земельку столько информации, что … только бумаги на столе разложи.

      Thumb up 40 Thumb down 9

  6. Аноним

    знаем кто, знаем кому, знаем когда и за сколько…..но нет доказательств.

    Thumb up 37 Thumb down 4

  7. житель

    Не к Терепе, а к его заму обратитесь с вопросом

    Thumb up 19 Thumb down 7

  8. аноним

    А Ермаков чьим имуществом распоряжается? Не Лександра ли Григорьевича? Не? :-D

    Thumb up 39 Thumb down 3

  9. Александр

    А задайте вопрос к Терепе, как он перед своим уходом в районе лагеря » Красной горки» занимался дележом земли. Со слов одного бизнесмена, на вопрос, что там за пикник Терепа проводит, мне в ответ нужно успеть урвать кусок земли, а то он уходит с поста главы города…..

    Thumb up 46 Thumb down 3

  10. Николай

    Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске
    Почему так получилось?
    Когда в городе нет хозяина, обычно так и получается! Когда читаешь эту статью, появляется стойкое понимание, что мэр в этой администрации как «пьяный в тёмном погребе», который или ни во что ни вникает или БМП (без малейшего понятия).
    Почему это происходит?
    Если в былые времена руководитель должен был понимать в вопросе финансов, административных вопросах, секретного делопроизводства, юридических вопросах, я не говорю уже иметь документы по охране труда, допуск по электроподготовке, энергетической и другие. Вспоминаю, когда меня назначали на высшую должность, я месяц изучал обязанности подчинённых, корректировал их, только потом утверждал, руководящие документы и тд. Шестерин надеется , что его окружают супер специалисты, ему остаётся выполнять роль «свадебного генерала», а оказалось всё наоборот, как говорит наш друг из США Трамп : …» бюджет превратили в поросёнка-копилку, которую все грабят»!

    Thumb up 48 Thumb down 2

  11. Гость

    «Как земля водозабора оказалась в частных руках, никто не знает в Бердске» —????
    Это что ещё за детский сад? С первой же подписи на документах и начинайте! Там всё и затевалось!
    А братьев Ермаковых тоже знаю. Сдают недвижимость в аренду по Нску. Часто под игровые заведения. :(

    Thumb up 44 Thumb down 3

  12. БардакОбамович

    Вот и до Андрея Ермакова «Рыжего» добрались.

    Thumb up 29 Thumb down 4

  13. Новый мэр

    Ну Терепа, а теперь лохматит бабушек и дедушек :-D

    Thumb up 44 Thumb down 2

  14. Да уж..

    Щас Терепа по ночам сказки будет сочинять.

    Thumb up 18 Thumb down 3

  15. Аноним

    Ну оказалась. Ну и что в это криминального? Земли в бердске для участников боевых действий, многодетных семей и т.д., нет. А за взятки все что угодно.

    Thumb up 24 Thumb down 2

  16. Пенсионер

    Прямо заудивлялись все!!!
    Как будто в первый раз! Никто не в курсе, что чинуши фапцуют всем, что попадается под руки…Что охраняешь, то и имеешь»!!!

    Thumb up 16 Thumb down 2

  17. Смотрящий

    А я всё еще призываю — проведите журналистское расследование по земле — у кого она и каким образом попала. Первый интервьютер — ШАМАЛЬ :)

    Thumb up 24 Thumb down 2

  18. Аноним

    Хорошо, хоть без водозабора продал! :-D :-D :-D

    Thumb up 20 Thumb down 3

    • Гость

      Так-то да! Помницццо один депутат с греческой фамилией в Речкуновке земельку прямо с канализационной заслонкой «приватизировал»! И очень выгодно этой заслонкой управлял! :-D :-D :-D

      Thumb up 21 Thumb down 1

  19. +1

    Ермаков в то время когда отжали участок был Депутатом, и был в курсе всего.
    Начальником земельных отношений в то время была Лапина, дальше продолжать ?

    Thumb up 29 Thumb down 2

  21. Аноним

    Заодно, хотелось бы узнать и про участок у воды в Речкуновке. Сразу слева за мостом (если ехать в сторону Нска). Многим этот участок запомнился огромными кучами песка. Объявление о продаже уже несколько месяцев встречает въезжающих в Бердск.

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • +1

      Опередили меня. Только хотел озвучить этот вопрос.
      Использовался для складирования песка. Сейчас выставлен на продажу, весит объявление о ПРОДАЖЕ!
      А ведь 20 метров от уреза береговой линии нельзя приватизировать.
      Кадастровый номер для редакции 54:32:010089:53
      Отжали в тоже время что и предыдущий участок.

      Thumb up 1 Thumb down 1

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