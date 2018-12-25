На троих детей по линии соцзащиты выдали один подарок за 215 рублей!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаЗдравствуйте! Недавно была у Вас статья про Новогодние подарки для детей из многодетных семей и др. категории детишек, кому положена такая вот помощь от государства. Было написано, что в этом году выделено подарков вдвое больше, чем в прошлом году. Я мама трех детей. Решила зайти узнать про подарки к НГ в соцзащиту ( хотя мне не звонили, не приглашали). Сказали, да — выдаем, приходите с документами. Я пришла с документами на детей и мне выдали 1 подарок. Когда я спросила, почему 1 пордарок, мне ответили, что по возрасту подходит только один ребёнок, т.к. в этом году возраст детей сократили с 3 до 12, в 2017 году возраст был с 2 до 14. У меня детям 2 г 11 мес, 6 лет и 15. Про старшего ребенка я еще соглашусь, но то что младшая не дотягивает по новым ограничениям возраста всего 3 недели, меня даже и слушать не захотели, нет и всё. Сотрудник соцзащиты предложила этот подарок разделить на троих детей. Понятно, что я это и так сделаю, но когда я пришла домой и младшая дочка (2 г 11мес увидев этот подарок стала его просить, а мне, а мне, с трудом было объяснить ребенку, что он на всех. Обидно за детей, что каждый год кто-то решает, существует этот ребенок по возрасту и др.параметрам для государства или нет. Цена 1 подарка по документам, где я ставила подпись, 215 ₽. На фоне того, как прогибают людей бешенным ростом цен на продукты, бензин, проезд, услуги, а взамен никого здравоохранения адекватного, ни правосудия справедливого, так еще и детей обирают.