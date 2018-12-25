Законно выдала адреса в поле мэрия Бердска

С просьбой провести журналистское расследование в «Курьер. Среда. Бердск» обратился анонимный житель Бердска. По его мнению, адреса присвоенные в поле за микрорайоном Раздольным — незаконны.

-Адреса дали полю за Раздольным, а именно: Ясная, 57,54,11 и так далее. Как такое могло произойти? Ведь официально администрация заявляла, что в поле адрес с улицами они дать не могут, к примеру адрес Юго-западного не имеет улиц, а только местоположение. На мой взгляд это полное проявление коррупции в нашей администрации. То есть это все сделано по-тихому, без публичных слушании и других мероприятий, — уверен бердчанин.

Начальник управления градостроительства горадминистрации заверил «Курьер. Среда. Бердск», что ничего противозаконного в выдаче озвученных адресов нет.

— Мы уже отвечали на письменный запрос. На данную территорию утверждены документы по планировки территории, и на основании планировочной структуры выдается название улицам. Это не входит в полномочия совета депутатов, поэтому для этого не нужно проводить публичные слушания, — констатировал Федор Каравайцев.