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Арест на полгода продлил суд обвиняемому в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директору КБУ Бердска

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Арест на полгода продлил суд обвиняемому в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директору КБУ Бердска

Начался громкий судебный процесс, в котором замешаны предприниматели и чиновники бердской мэрии. Кожин останется в СИЗО до 11 июня 2019 года.

25.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова/ Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Арест на полгода продлил суд обвиняемому в хищении воды на 170 млн рублей экс директору КБУ Бердска

Александр Кожин находится в СИЗО с мая 2018 года

Сегодня, 25 декабря, началось рассмотрение в суде по существу уголовного дела экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина и его пособников — руководителя МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и бывшего заместителя директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича. Их, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следствие подозревает в «хищении воды» на 170 млн рублей.

По версии следствия, Кожин «простил» жилому комплексу «Сибиряк» долги за пользование водой, снизив сумму к оплате до 380 тыс рублей. Предполагают посредничество в этом Оленича.

Сегодня же истекает срок ареста Александра Кожина и его пособников Владимира Дыненкова, Сергея Оленича. Дыненков попросил судью городского суда Татьяну Васюхневич разрешить ему прогуливаться на улице «для здоровья», а Оленич — общаться по телефону со своим адвокатом. Кожин апеллировал заключением психолого-психиатрической экспертизы, что он не является «опасным элементом общества», а вполне уравновешенный и социализированный человек. Заверял, что под домашним арестом не сможет влиять на исход уголовного дела, а вот здоровье его может значительно улучшиться. Но безуспешно.

Татьяна Васюхневич оставила Кожина за решеткой сроком на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд — до 11 июня 2019 года. На то же время продлен срок домашнего ареста подсудимых Оленича и Дыненкова. Однако судья позволила им прогуливаться на улице по два часа в день в установленные временные рамки, но не отдаляться от дома более чем на 5 км. Также Оленичу позволено общаться по телефону со своими адвокатами.
Следующее судебное заседание назначено на 31 января 2019 года. В суде ожидают увидеть потерпевшую сторону, которая не явилась на первое судебное заседание по «хищению воды» на 170 млн рублей.


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Весь сюжет: Незаконная вода

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(1) Комментарий

  1. Эрвин

    в Сизо день за два идет, так что концу процесса срок выйдет и вуаля. С чиновниками так всегда прокатывает.

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