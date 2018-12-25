Украинский генерал: Киев сам лишил себя «документов на Крым»

Отмена положений Договора о дружбе с Россией приведет к тому, что у Киева не останется документов, которые бы указывали на то, что «Крым украинский». Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.
Он считает, что разорвав Договор о дружбе с РФ, Киев допустил большую ошибку, поскольку, по его мнению, в этом документе ставился вопрос об определении границ государства.
«Если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», — приводит издание «Главред» слова Маломужа.
Он подчеркнул, что после прекращения действия соглашения Украина никак не сможет доказать, что Крым является ее частью.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с РФ 10 декабря. Соглашение перестанет действовать с апреля следующего года. Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия в случае отсутствий возражений сторон. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года. Документ предполагает стратегическое партнерство стран.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. На референдуме большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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