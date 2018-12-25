Названы имена российских пилотов, погибших при крушении самолета в Африке

Посольство России обнародовало имена пилотов, погибших при крушении самолета в Демократической Республике Конго.

В сообщении дипмиссии Twitter говорится, что погибли Иван Федорович Масалов (1955 года рождения), Александр Григорьевич Кретов (1954-й), Евгений Андреевич Тарасов (1959-й).

Самолет Ан-26 1984 года выпуска перестал выходить на связь в четверг вечером. Воздушное судно находилось в 40 километрах от международного аэропорта Нджили. Российский посол в ДРК Алексей Сентебов сообщил РИА Новости, что на борту находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством.

Самолет зафрахтовала Национальная независимая избирательная комиссия, чтобы перевезти оборудование для проведения выборов.

Источник: РИА Новости