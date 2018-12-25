Названы имена российских пилотов, погибших при крушении самолета в Африке

Такси подняли тариф: проезд до Микрорайона из центра Бердска стоит 130 рублей
Полиция подозревает в вымогательстве денег за прощение коммунальных долгов экс-замдиректора КБУ Бердска
Землетрясение произошло в 219 км от Бердска в районе Западно-Сибирская плиты
Сбежавшего из психбольницы опасного пациента задержали в Новосибирске
Кресло замминистра занял экс-мэр Бердска Андрей Михайлов
Акция: Более 140 подарков и 50 000 рублей собрали для детей и стариков жители Бердска
В Уран врезался космический объект вдвое больше Земли
Повысят лимит скорости на российских дорогах
Победительница «Искитимской красавицы» Варвара Скрипченко: Человек сам создает свою реальность
Арест на полгода продлил суд обвиняемому в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директору КБУ Бердска