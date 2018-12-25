Неограниченный срок разрешили мэру депутаты Новосибирска

Депутаты Совета депутатов Новосибирска не поддержали поправки в Устав города. Одним из изменений являлось ограничение права мэра выдвигать свою кандидатуру на третий срок.

Проект решения выносился на голосование дважды. В первый раз за него проголосовали 27 депутатов, во второй раз — 28. Для принятия поправок необходимо было одобрение 34 депутатов.

По словам депутата Совета депутатов Новосибирска Антона Тыртышного, в предлагаемых поправках особого смысла нет, потому что «если каждый раз менять Устав города, то он превратится из главного городского в пластилиновый документ». Парламентарий считает, что нельзя менять устав каждый раз в угоду тех или иных участников политического процесса.

«Я считаю, что это нынешнего мэра лично не касается. Он навряд ли пойдет на третий срок, потому что возраст у него к тому времени будет такой, что уже будет тяжело справляться с обязанностями, так как работа мэра очень изматывающая», — сообщил Тыртышный.

Ранее поправки ограничивающие количество сроков комментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он сообщил, что сегодня необходима регулярная смена власти: «Это такая же составляющая ответственности руководителя перед жителями, как и прямые выборы».

Источник: РБК