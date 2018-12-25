ЧП: Без тепла в 30-градусный мороз остались 188 домов в Бердске

Прорыв на теплотрассе в Бердске произошел вечером в понедельник. Аварийные бригады немедленно приступили к устранению дефекта.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в муниципальном Комбинате бытовых услуг, 24 декабря наблюдалось сверхнормативное увеличения подпитки котельной ТГК-1. Дефект был обнаружен в зоне 21Б ЦТП.

-Из-за большой длины межквартальной трассы локализовать порыв удалось не сразу. Один дефект был обнаружен на входной зоне дома №105 на ул. Островского В 19:40 дефект устранили, но после наполнения системы был обнаружен еще один — в районе дома №103, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в КБУ. — Одновременно произошла авария на котельной ТГК — были остановлены котлы и циркуляционные насосы — в зону отключения тепла попали 188 домов. К 00:30 ночи циркуляция в зоне ТГК-1 восстановлена, идет наполнение системы, запускаются котлы. Порыв по ул. Островского, 103 устраняется. Работы ведутся силами МУП КБУ и ТГК-1.

24 декабря в 22:00 в Бердске на ул. Островского был обнаружен дефект на теплотрассе D-115 мм. В 23:40 авария устранена, система теплоснабжения подключена через 4 теплообменника. Всего в котельной ТГК-1, которая подает тепло в тот район, 3 котла, 2 из них обеспечивают жилой сектор и 1 промышленную площадку. Вывод осуществляется на параметры 100%.

Всю ночь продолжалось заполнение системы теплоносителем. На месте работали: 5 аварийных бригад муниципального Комбината бытовых услуг, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области и оперативная группа пожарного отряда. Всего задействовано 35 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.

Выявленный дефект на теплотрассе диаметром 125 мм отразился на пяти жилых домах Бердска, где на время аварийных работ ограничили подачу тепла. На месте прорыва завершены сварочные работы, циркуляция тепла осуществляется на пониженных параметрах. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Сигнал об аварии поступил вечером 24 декабря. Подачу тепла временно снизили в пяти домах, где проживают 1050 человек, по улицам Островского, 101, 101 А и 105 и К. Маркса, 68.

Ремонтно-восстановительные бригады продолжают работы, задействовав три единицы техники, включая экскаватор и КамАЗ. В настоящее время в жилых помещениях температура составляет плюс 15 градусов при минус 27 градусах на улице, сообщают в КБУ.

Доставка теплоносителя в полном объеме будет возобновлена после завершения всех ремонтных работ, которые проводятся в максимально сжатые сроки. Но люди мерзли всю ночь и не согрелись до сих пор.