Детей судей и прокуроров приказано зачислять в детсад вне очереди

Детей судей, прокуроров и следователей могут начать зачислять в школу вне очереди, как сейчас это происходит с детьми работников МВД, военных и сотрудников Росгвардии.

Соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Парламентской газеты») внесли на рассмотрение Заксобрания Санкт — Петербурга глава региональной фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко и член фракции Павел Зеленков.

«Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками. Между тем на сегодняшний день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната», — объяснил Тетердинко «Прламентской газете».

Он уточнил, что предлагается зачислять детей судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета в школы по месту жительства.

«Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур», — отметил в свою очередь Павел Зеленков.

В случае одобрения инициативы Заксобранием Санкт-Петербурга, документ будет внесен в Государственную Думу, сообщает «Парламентская газета».