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Детей судей и прокуроров приказано зачислять в детсад вне очереди

Сейчас это происходит с детьми работников МВД, военных и сотрудников Росгвардии.

25.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Детей судей и прокуроров приказано зачислять в детсад вне очереди

Прокуратура Бердска

Детей судей, прокуроров и следователей могут начать зачислять в школу вне очереди, как сейчас это происходит с детьми работников МВД, военных и сотрудников Росгвардии.

Соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Парламентской газеты») внесли на рассмотрение Заксобрания Санкт — Петербурга глава региональной фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко и член фракции Павел Зеленков.

«Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками. Между тем на сегодняшний день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната», — объяснил Тетердинко «Прламентской газете».

Он уточнил, что предлагается зачислять детей судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета в школы по месту жительства.

«Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур», — отметил в свою очередь Павел Зеленков.

В случае одобрения инициативы Заксобранием Санкт-Петербурга, документ будет внесен в Государственную Думу, сообщает «Парламентская газета».


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    а то я думаю, почему соей внучке уже 5 лет, а садик в Бердске так и не находится. Писали в прокуратуру, оттуда такая же хре…, мест нет. Так вот кому выделили без очереди, а наши пусть дома сидят. В газете начальник отдела пишет, что садиками все дети Бердска обеспечены, а когда ей в глаза говоришь про своего ребенка, она этими глазками хлопает и говорит, что в городе очень много не обеспеченных садиками детей. Тогда зачем в СМИ врет? Или это их обычный метод работы, одна информация для начальства и вторая «горькая» правда для холопов.

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  2. вит

    Чем они лучше обычных людей?????

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  3. ой

    Ой, как без этого жили…

    Thumb up 3 Thumb down 1

  4. ФАГ

    Приехали! Что еще можно ожидать от слуг. Хозяева (холопы) должны им за тяжелый труд. Какие еще льготы для этого стадо придумают? Только что по 22 каналу показали: грузовик выехал на встречку, мужчина колека, дочь на куски, есть свидетели. Суд 13 раз собирался и что? Судья так устала, что принять решение не в состоянии. Что поразительно, водитель грузовика считает себя не виноватым, почему он не может по встречной прокатиться.
    Ведь копеечное дело, ну сколько можно тратить деньги налогоплательщиков?
    И вот таким судьям и прокурорам всё мало, их везде без очереди… Идиотизм!

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  5. Аноним

    и в турцию на оздоровительный курорт их первыми отправлять…) сословная каста, мда…

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