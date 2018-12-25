Детей судей и прокуроров приказано зачислять в детсад вне очереди

Детей судей, прокуроров и следователей могут начать зачислять в школу вне очереди, как сейчас это происходит с детьми работников МВД, военных и сотрудников Росгвардии.
Соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Парламентской газеты») внесли на рассмотрение Заксобрания Санкт — Петербурга глава региональной фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко и член фракции Павел Зеленков.
«Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками. Между тем на сегодняшний день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната», — объяснил Тетердинко «Прламентской газете».
Он уточнил, что предлагается зачислять детей судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета в школы по месту жительства.
«Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур», — отметил в свою очередь Павел Зеленков.
В случае одобрения инициативы Заксобранием Санкт-Петербурга, документ будет внесен в Государственную Думу, сообщает «Парламентская газета».
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а то я думаю, почему соей внучке уже 5 лет, а садик в Бердске так и не находится. Писали в прокуратуру, оттуда такая же хре…, мест нет. Так вот кому выделили без очереди, а наши пусть дома сидят. В газете начальник отдела пишет, что садиками все дети Бердска обеспечены, а когда ей в глаза говоришь про своего ребенка, она этими глазками хлопает и говорит, что в городе очень много не обеспеченных садиками детей. Тогда зачем в СМИ врет? Или это их обычный метод работы, одна информация для начальства и вторая «горькая» правда для холопов.
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Чем они лучше обычных людей?????
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Ой, как без этого жили…
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Приехали! Что еще можно ожидать от слуг. Хозяева (холопы) должны им за тяжелый труд. Какие еще льготы для этого стадо придумают? Только что по 22 каналу показали: грузовик выехал на встречку, мужчина колека, дочь на куски, есть свидетели. Суд 13 раз собирался и что? Судья так устала, что принять решение не в состоянии. Что поразительно, водитель грузовика считает себя не виноватым, почему он не может по встречной прокатиться.
Ведь копеечное дело, ну сколько можно тратить деньги налогоплательщиков?
И вот таким судьям и прокурорам всё мало, их везде без очереди… Идиотизм!
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и в турцию на оздоровительный курорт их первыми отправлять…) сословная каста, мда…
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