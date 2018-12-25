КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-ю квартиру в центре города!!!
Продам 3х-комнатную квартиру на Попова,9!
Продам 3х-комнатную квартиру на Попова,9!
Продам 2х комнатную квартиру на ул.Попова,11/2!
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Билеты на первые поезда по Крымскому мосту начнут продавать 9 декабря 2019 года

Кот Бегемот и кот Ахилл из Эрмитажа возглавили рейтинг ТОП-котэ

Неограниченный срок разрешили мэру депутаты Новосибирска

Медведев уволил руководителя Росстата

Мерзнут десятки тысяч людей без отопления в Бердске

WP: Трамп заранее сказал Эрдогану о выводе войск из Сирии

Детей судей и прокуроров приказано зачислять в детсад вне очереди

Фотомарафон «Новогодний хоровод» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Илон Маск восхищен конструкцией российского двигателя РД-180

Не режьте салаты тазами!

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Илон Маск восхищен конструкцией российского двигателя РД-180

Компании Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на ракете Atlas, и это «стыдно», отметил предприниматель.

25.12.2018 Фото: spaceflightnow.com 5 коммент.
 
Илон Маск восхищен конструкцией российского двигателя РД 180

Launch of Atlas V WorldView-3. Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180

Компании Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на ракете Atlas, и это «стыдно», отметил предприниматель.
Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V.
«Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas. Но конструкция у него безупречна», — написал Маск в Twitter в ночь на воскресенье.

Atlas V — американская двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Ее первая ступень оснащена российским кислородно-керосиновым ракетным двигателем РД-180 разработки НПО «Энергомаш» им. Глушко. В настоящее время Atlas V изготавливается компанией ULA (United Launch Alliance) в городе Сентенниал (штат Колорадо). Это совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Билеты на первые поезда по Крымскому мосту начнут продавать 9 декабря 2019 года Из-за лютых морозов ограничено движение на федеральных трассах Кот Бегемот и кот Ахилл из Эрмитажа возглавили рейтинг ТОП-котэ

(5) Комментариев

  1. Аноним

    эка ща крышу у хомячков посрывает….
    — российские двигатели то оказывается ОГОГО!
    — и это не какое то наследие СССР без изменений, а вполне современная разработка
    — на западе оказывается нифига не так все здорово и они покупают российское
    — идол Маск такое сказал! может он кремлевский? :-D

    Thumb up 0 Thumb down 2

    • a.danilov

      — российские двигатели то оказывается ОГОГО!
      тупо дешевле. Бизнес, ничего личного.

      — и это не какое то наследие СССР без изменений, а вполне современная разработка
      ну да, доработка РД-170 по заказу США

      — на западе оказывается нифига не так все здорово и они покупают российское
      в России очень много всего импортного. И не только потому что делать не можем. Просто так дешевле.

      Кстати, интересно оборудование и станки, на которых этот двигатель производится, российские?

      Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Гость

    «Маск наш!» %) *CRAZY* :P :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика