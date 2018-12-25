Илон Маск восхищен конструкцией российского двигателя РД-180

Компании Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на ракете Atlas, и это «стыдно», отметил предприниматель.

Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V.

«Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas. Но конструкция у него безупречна», — написал Маск в Twitter в ночь на воскресенье.

Atlas V — американская двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Ее первая ступень оснащена российским кислородно-керосиновым ракетным двигателем РД-180 разработки НПО «Энергомаш» им. Глушко. В настоящее время Atlas V изготавливается компанией ULA (United Launch Alliance) в городе Сентенниал (штат Колорадо). Это совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing.