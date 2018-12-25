Илон Маск восхищен конструкцией российского двигателя РД-180

Компании Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на ракете Atlas, и это «стыдно», отметил предприниматель.
Launch of Atlas V WorldView-3. Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180
Компании Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на ракете Atlas, и это «стыдно», отметил предприниматель.
Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V.
«Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas. Но конструкция у него безупречна», — написал Маск в Twitter в ночь на воскресенье.
Atlas V — американская двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Ее первая ступень оснащена российским кислородно-керосиновым ракетным двигателем РД-180 разработки НПО «Энергомаш» им. Глушко. В настоящее время Atlas V изготавливается компанией ULA (United Launch Alliance) в городе Сентенниал (штат Колорадо). Это совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing.
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эка ща крышу у хомячков посрывает….
— российские двигатели то оказывается ОГОГО!
— и это не какое то наследие СССР без изменений, а вполне современная разработка
— на западе оказывается нифига не так все здорово и они покупают российское
— идол Маск такое сказал! может он кремлевский?
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— российские двигатели то оказывается ОГОГО!
тупо дешевле. Бизнес, ничего личного.
— и это не какое то наследие СССР без изменений, а вполне современная разработка
ну да, доработка РД-170 по заказу США
— на западе оказывается нифига не так все здорово и они покупают российское
в России очень много всего импортного. И не только потому что делать не можем. Просто так дешевле.
Кстати, интересно оборудование и станки, на которых этот двигатель производится, российские?
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Факт: у нас сделали, а штаты сколько не пытались — не смогли.
Точка.
Дальше тешьте себя сами.
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Не о том троллите.
Но, можете продолжать себя тешить ))
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«Маск наш!»
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