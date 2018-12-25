Билеты на первые поезда по Крымскому мосту начнут продавать 9 декабря 2019 года

По прогнозам, пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год и к 2025 году вырастет до 4,1 млн пассажиров в год.

Железнодорожные билеты на поезда в Крым, которые будут курсировать по Крымскому мосту, поступят в продажу 9 декабря 2019 года, сообщил гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.

«В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года», — сообщил он на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма.

По словам гендиректора, предполагается десять маршрутов пассажирских поездов в Крым: Москва — Симферополь с двухэтажными вагонами, Москва — Севастополь, Москва — Евпатория, Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Смоленск, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь. Также предполагается запуск десяти пар грузовых поездов и четырех пар пригородных поездов. «Это то, что будет проходить через Крымский мост к началу функционирования в 2019 году», — сказал он.

Гладилин отметил, что, по прогнозам, пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год и к 2025 году вырастет до 4,1 млн пассажиров в год.

Он сообщил, что в настоящее время решаются вопросы по приобретению 483 пассажирских вагонов, в том числе 68 двухэтажных, на что необходимо 29,2 млрд рублей, и 28 локомотивов (3,4 млрд рублей).

О железной дороге в Крыму

Гладилин также отметил, что строительство железной дороги от Керчи до Симферополя нецелесообразно, поскольку сократит время в пути не более чем на 40 минут.

«На сегодняшний день в программах Минтранса России и «Росжелдора», планов по такому строительству нет. Необходимо понимать, что время в пути поезда по маршруту Москва-Симферополь составит 28-32 часа. Строительство этого участка (Керчь-Белогорск-Симферополь-прим. ТАСС), даст экономию по времени всего 40 минут. Нет в этом необходимости», — отметил Гладилин в понедельник на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма.

Также генеральный директор «Крымской железной дороги» сообщил, что на данный момент предложений от инвесторов, которые готовы были бы вложить средства в строительство участка дороги, нет.

Ранее сообщалось, что автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая, движение большегрузов разрешено с 1 октября. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.

В настоящее время пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с остальной Россией отсутствует. До открытия движения по транспортному переходу через Керченский пролив предприятие «Крымская железная дорога» осуществляет пригородные пассажирские перевозки по территории полуострова, используя девять электропоездов и 18 пассажирских вагонов на тепловозном ходу.

Источник: ТАСС