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3-летний мальчик потерялся в тайге в 35-градусный мороз в Хабаровском крае

Он самостоятельно выбрался на дорогу, где его подобрал водитель лесовоза. К моменту обнаружения ребенок преодолел почти три километра.

24.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
3 летний мальчик потерялся в тайге в 35 градусный мороз в Хабаровском крае

Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в морозную ночь на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в администрации села Кенай Комсомольского района.

Там рассказали, что местный житель, забрав сына вечером из детского сада, отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. Примерно в 3 км от поселения в лесу мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лед, и снегоход провалился.

Как объяснил мальчик, отец успел сказать ему, чтобы тот возвращался в село. «Малыш отправился по следу снегохода к дороге. Маленькие следы позже обнаружили выехавшие на место жители села», — сообщила сотрудница сельской администрации Гульнара Канавцева.

По ее словам, выйдя на дорогу, мальчик пошел в противоположную от села сторону. Между тем к ночи температура воздуха опустилась до минус 30-35 градусов.

«По счастливой случайности по той дороге, где машины почти не ездят, только лесовозы иногда, домой с лесозаготовительного предприятия возвращался один из местных. Он подобрал ребенка. Мальчика привезли домой», — сказала Канавцева.

К моменту обнаружения ребенок успел преодолеть примерно трехкилометровое расстояние. На следующий день у него поднялась высокая температура, и теперь он получает лечение дома. Как проинформировали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, группа спасателей сейчас ищет тело провалившегося под лед мужчины.

Источник: ТАСС


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